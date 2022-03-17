Suriye'nin kuzeyinde dev konut projesi start alıyor - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyinde dev konut projesi start alıyor

17.03.2022 17:53
Suriye'nin kuzeyinde dev konut projesi start alıyor

ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği ve Merhametli Kalpler Derneği ortaklığında Gaziantep Valiliği ile Suriye'nin kuzeyinde 4 bin 500 betonarme konut yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği ve Merhametli Kalpler Derneği ortaklığında Gaziantep Valiliği ile Suriye'nin kuzeyinde 4 bin 500 betonarme konut yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

'Çadırdan eve' yardım kampanyası kapsamında ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği ve Merhametli Kalpler Derneği ortaklığında Gaziantep Valiliği ile Suriye'nin Kuzeyinde 4 bin 500 betonarme konut yapımı için işbirliği protokolü imzalandı. Suriye'nin kuzeyinde çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren insanların önümüzdeki kışı sıcak evlerinde geçirmeleri için başlatılan kampanyada toplanan 130 milyon Türk lirası ile betonarme konut inşa edilecek. Bu paranın çoğu Filistinlilerin bağışlarıyla toplanırken, kampanya dahilinde bölgede 4 bin 500 konut inşa edilecek. Konutların çoğu ise Fırat Kalkanı Bölgesi'nde inşa edilecek.

"Umarım gelecek kış 25 bin insanın çektiği acıları bitirmiş oluruz"

Gelecek yıl 25 bin insanın çektiği acıyı bitirmek istediklerini ifade eden ATAA İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Halid El İsa, "Bugün toplanmamızın amacı Türk, Suriyeli, Filistinli olsun insanların çektiği zorlukları, engelleri kaldırmak için burada toplandık. Burada toplanmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Umarım gelecek kış 25 bin insanın çektiği acıları bitirmiş oluruz. Bu konut projemizi gelecek kış bitireceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

"Filistinli kadınlar altınlarını satarak kampanyaya bağışladı"

Filistinli kadınların altınlarını satarak kampanyaya bağışta bulunduğunu söyleyen Merhametli Kalpler Derneği Başkanı Read Bedir, "Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Bu konutlar Filistinli halktan Suriyeli kardeşlerine hediyedir. Çünkü Filistinliler aynı acıyı daha önce çekti. Kampanyamız başladığında Filistinli kadınlar ellerindeki altını satarak kampanyaya bağışladı" dedi.

Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, projeye destek veren herkese teşekkür ederek, kendilerine de ne düşüyorsa her zaman yapacaklarının altını çizdi.

"Suriye'de insanlar çadırlardan yerleşik konutlara geçmeye başladı"

Suriye'de insanların çadırlardan yerleşik konutlara geçmeye başladığını belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, "Hayırlı bir protokole şahitlik edeceğiz. Bu protokol kardeşlik protokolüdür. Bir tarafta Suriye'de buna ihtiyacı olan kişiler, bir taraftan Filistin'de buna ekonomik olarak destek veren hayırseverler, bir taraftan da Türkiye'de buna lojistik olarak destek verecek bir kardeşler topluluğu var. Suriye'de insanlar çadırlardan yerleşik konutlara geçmeye başladı bu çok önemli bir adımdır. Daha önce bin 500 konut yapıldı. İnşallah şimdi 4 bin 500 konutla çıtamızı bir basamak daha yukarıya çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

"Konut projesinde her şey düşünülmüş"

Konut projesinde her ihtiyacın düşünüldüğünün altını çizen Vali Gül, "Projede her şey planlandı. Kanalizasyonu, elektriği, kadınların çalışabileceği iş atölyeleri cami merkezli gençlik merkezi başta olmak üzere çeşitli sosyal alanlar planlanmış. Bu konutlarda toplam 25 bin insan yaşayacak. Burada fırın güvenlik sağlık lokanta gibi ihtiyaçlar planlanarak orada insani bir yaşam oluşturulmaya çalışılıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 4 bin 500 konut için protokol imzalandı. - GAZİANTEP

Suriye'nin kuzeyinde dev konut projesi start alıyor
Suriye'nin kuzeyinde dev konut projesi start alıyor
Suriye'nin kuzeyinde dev konut projesi start alıyor
Suriye'nin kuzeyinde dev konut projesi start alıyor
Suriye'nin kuzeyinde dev konut projesi start alıyor
Suriye'nin kuzeyinde dev konut projesi start alıyor
Suriye'nin kuzeyinde dev konut projesi start alıyor
Suriye'nin kuzeyinde dev konut projesi start alıyor
Suriye'nin kuzeyinde dev konut projesi start alıyor

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Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Suriye, konut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Suriye'nin kuzeyinde dev konut projesi start alıyor - Son Dakika


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