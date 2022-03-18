Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi

Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları

18.03.2022 10:47
Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları

Suriye sınırında bulunan Kilis'te Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümü etkinliklerle kutlandı.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümü etkinliklerle kutlandı.

Çanakkale Zaferinin yıldönümü etkinlikleri Şehitlik anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Asri mezarlıktaki Şehitlikte gerçekleştirilen törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, garnizonda görevli subaylar, daire amirleri, öğrenciler, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören daha sonra Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Ardından İl Müftü Vekili Recep Çarpar, şehitler için dua etti. Protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfil konulması ile tören sona erdi. - KİLİS

Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları
Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları
Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları
Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları
Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları
Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları

YORUMLAR
500
Hizan Kaymakamı Yelek, şehit ailesini ziyaret etti Hizan Kaymakamı Yelek, şehit ailesini ziyaret etti Son dakika haber | Şehit oğlunun fotoğrafını yapmak için rölyef sanatına başladı Son dakika haber | Şehit oğlunun fotoğrafını yapmak için rölyef sanatına başladı

Çanakkale, Suriye, Şehit, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları - Son Dakika


Son Dakika
10:52 5 bin liradan başlayan Sivas halısı için 5 yıl beklemek zorundaydık! Pandemi nedeniyle duran üretim, siparişleri geciktirdi
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
10:13 Savcıyı bile kandırdılar! Çete üyeleri 200 bin TL dolandırdı
10:12 Karşılaşmaya damga vurdu! Barcelona'nın yıldızı Jordi Alba, İtalyan hakemi sahadan çekilmekle tehdit etti
09:55 Ukrayna'dan ayrılan Türk teknisyen: Ölümü göze alıp mayın tarlasından yürümek zorunda kaldık
10:02 ABD'li Senatör, Putin'e suikast çağrısını yineledi: 1930'larda Hitler'i de birinin öldürmesini isterdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:04:37. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye sınırında Çanakkale Zaferi kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement