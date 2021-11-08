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Suriyeli mülteciler için başlatılan "Gönüllü Geri Dönüş Projesi" hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Suriyeli mülteciler için başlatılan "Gönüllü Geri Dönüş Projesi" hız kesmeden devam ediyor

08.11.2021 14:22
Suriyeli mülteciler için başlatılan

Maddi zorluklar yaşadığı için ülkelerine dönemeyen Suriyeli mültecilere Esenyurt Belediyesi yardım elini uzattı.

Maddi zorluklar yaşadığı için ülkelerine dönemeyen Suriyeli mültecilere Esenyurt Belediyesi yardım elini uzattı. 2018 yılından bu yana "Gönüllü Geri Dönüş Projesi" ile onlarca Suriyeli mülteciyi ülkelisine gönderen Esenyurt Belediyesi, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un katılımı ile 32 mülteciyi daha ülkesine gönderdi.

Esenyurt Belediyesi'nin 2018 yılında başlattığı "Gönüllü Geri Dönüş" projesi ile onlarca Suriyeli mülteci ülkesine geri döndü. Pandemi sürecinin başlaması ile ara verilen proje yeniden hayata geçirildi. Temmuz ayı itibari ile tekrardan başlanan projeyle ise 2. kafile yola çıktı. Proje kapsamında ikinci kafileyle 3 ayrı bölgeye 32 Suriyeli mülteci daha yolcu edildi. Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarına gönderilen Suriyeliler için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un katılımı ile uğurlama töreni düzenlendi.

"Her insanın kendi ülkesinde daha mutlu olacağını düşünüyoruz"

Suriyeli mültecilerin uğurlanma töreninde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, " Bu proje bizim belediyeyi kazandığımız günden bu yana önem verdiğimiz bir projeydi. İki aşamalı bir fayda sağladı bizlere bu proje. İlk aşama evlerine dönmek isteyen Suriyeli mültecilere yardım etmek oldu. Çünkü her insanın kendi ülkesinde, evinde daha mutlu olacağını düşünüyoruz. Suriye'de yaşam koşullarının iyileştiğini görünce bu projeye hız kazandırıyoruz. İkinci aşamada ise buradaki vatandaşlarımız bir ev sahipliği yapıyorlar ama zaman zaman ülkemizde yaşayan mülteciler ile sorun yaşıyorlar. İşte bu sorunları minimize etmeyi amaçlıyoruz. 2018 yılından itibaren başladığımız bu projeye pandemi sürecinin başlaması ve Suriye'deki şartların ağırlaşması nedeniyle ara vermiştik. Şuanda şartlar düzeldiği için tekrardan başladık. Temmuz ayından bu yana düzenlediğimiz 2. kafile oldu. Arkadaşlarımız özveri ile çalışıyorlar ve vatanlarına dönmek isteyen arkadaşlarımızı organize ediyorlar. Giden arkadaşların araç, yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu kafilede 32 kişi var. Sevindirici olan kısım ise artık sadece Esenyurt bölgesinden değil başvurular. Mesela bu kafilede yer alan 6 kişi Bağcılar bölgesinden geldi. Umarım bu gibi projeler yaygınlaşır ve Suriyeli misafirlerimiz kendi evlerinde rahat bir nefes alırlar. Hem de ülkemizin konuk sever vatandaşları kendilerine ayrılmış bölgeleri daha az insanla paylaşarak kullanabilir. Çünkü zaten bizim yeşil alan ve sosyal donatı alanları konusunda eksikliklerimiz var. Mültecilerinde gitmesi ile de bu alanlar daha rahat bir şekilde vatandaşlarımıza kalır" dedi.

"Kimseyi hiçbir şekilde zorlamıyoruz"

Projeye her geçen günde ilginin daha da arttığını belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bir önceki kafileye göre kampanyaya talep arttı. Biz bu kampanya sürecini devam ettirdikçe talepte artıyor. Tabi bizim hedefimiz mülteci kardeşlerimizin istekleri doğrultusunda onlar vatanlarına göndermek. Biz aslında aracı oluyoruz, onları hiçbir şekilde zorlamıyoruz. Ama gördüğümüz kadarı ile her geçen gün kampanyaya daha yoğun bir katılım oluyor. Ben katılımın daha da çok artacağını düşünüyorum. Umarım Suriye'deki savaş bir an önce biter ve oradaki yaşam koşulları düzelir. Bizde onlara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşayabiliriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Suriyeli, Mülteci, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Suriyeli mülteciler için başlatılan 'Gönüllü Geri Dönüş Projesi' hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriyeli mülteciler için başlatılan "Gönüllü Geri Dönüş Projesi" hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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