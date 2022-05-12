Şuşa'da 5. "Harıbülbül" folklor festivali başladı - Son Dakika
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Şuşa'da 5. "Harıbülbül" folklor festivali başladı

12.05.2022 17:26
Şuşa'da 5. "Harıbülbül" folklor festivali başladı

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın Şuşa şehrinde, 5. Uluslararası "Harıbülbül" Folklor Festivali başladı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın Şuşa şehrinde, 5. Uluslararası "Harıbülbül" Folklor Festivali başladı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın incisi, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa şehri, 8 Kasım 2020'de Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldıktan sonra ikinci kez "Harıbülbül" festivaline ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivalin açılışına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile Azerbaycan'ın kültür ve sanat camiasından isimler katıldı. Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Azerbaycan ve farklı ülkelerden folklor dans gruplarının gösterilerini izledi.

14 Mayıs'ta sona erecek olan festivale, yaklaşık 10 ülkeden müzisyenler, dans grupları ile Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden gelen folklor dans grupları katılıyor.

Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldıktan sonra Haydar Aliyev Vakfı tarafından 12-13 Mayıs 2021 tarihlerinde Şuşa'daki Cıdır Ovası'nda uzun bir aradan sonra yeniden düzenlenen festivalin açılışına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve aile üyeleri de katılmıştı. - BAKÜ

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Mihriban Aliyeva, İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şuşa'da 5. 'Harıbülbül' folklor festivali başladı - Son Dakika


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