Suudi Arabistan Hac kontenjanını 1 milyona yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan Hac kontenjanını 1 milyona yükseltti

09.04.2022 11:09
Suudi Arabistan Hac kontenjanını 1 milyona yükseltti

Suudi Arabistan yönetimi, Hac ibadeti için yurtiçinden ve yurtdışından bu yıl kabul edilecek kişi sayısını 1 milyona yükseltti.

Suudi Arabistan yönetimi, Hac ibadeti için yurtiçinden ve yurtdışından bu yıl kabul edilecek kişi sayısını 1 milyona yükseltti. Hac ibadetini korona virüse tam aşılı ve 65 yaş altı kişiler yapabilecek.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl Hac ibadeti için yurtiçinden ve yurtdışından kabul edilecek kişi sayısının 1 milyona çıkarıldığı bildirildi. Hac ibadetini yalnızca Covid-19'a karşı tam aşılı ve 65 yaşın altında olan kişilerin yapabileceği aktarıldı. Açıklamada, yurtdışından gelenlerin Suudi Arabistan'a varıştan en geç 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu göstermesi gerektiği belirtildi.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021'de yalnızca yurtiçinden 60 kişinin Hac yapmasına izin verilirken, 2020'de ise yine yurt içinden sadece bin kişi Hac ibadetini yerine getirebilmişti. Salgından önce her yıl yaklaşık 2.5 milyon kişi, Hac için Suudi Arabistan'a seyahat ediyordu. - RİYAD

YORUMLAR
500
Suudi Arabistan bu yıl hac kontenjanını bir milyona çıkardı Suudi Arabistan bu yıl hac kontenjanını bir milyona çıkardı Çin'deki kapanmalar, başarısız Sıfır-Covid politikası ve Ukrayna'daki hesap hatası Çin'deki kapanmalar, başarısız Sıfır-Covid politikası ve Ukrayna'daki hesap hatası

Suudi Arabistan, Koronavirüs, Umre, Hac, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Suudi Arabistan Hac kontenjanını 1 milyona yükseltti - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:10 Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:22 Zelenski tren garında 52 insanın öldüğü katliamdan Putin'i sorumlu tuttu: Bu sınırı olmayan kötülük cezalandırılmalı!
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
10:10 100 yaşındaki köpek balığının içini açtılar ve gördükleri karşısında şaşkına düştüler: Meğer bebekmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 11:17:42. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan Hac kontenjanını 1 milyona yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement