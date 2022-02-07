Üye Girişi
Tabutları kızakla çektiler - Son Dakika

Tabutları kızakla çektiler

07.02.2022 12:28
Tabutları kızakla çektiler

Sivas'ta zorlu kış şartları dolayısıyla vatandaşlar cenazelerini büyük zorluklarla defnetti.

Sivas'ta zorlu kış şartları dolayısıyla vatandaşlar cenazelerini büyük zorluklarla defnetti.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sivas Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kar küreme araçlarının giremediği bazı köylerde hayat adeta durdu. Sivas'ın Zara ilçesi Alişir ve Becekli köyünde iki farklı cenaze zorlu kış şartlarında defnedildi. Köylüler yer yer bir metreyi bulan karda düşe kalka cenazelerini taşımaya çalıştı. Öte yandan yurt dışından Becekli köyüne gelen bir cenaze, ilkel bir kızakla mezarlığa taşınabildi. Zorlu defin işlemi cep telefonu kameralarına yansıdı. - SİVAS

Tabutları kızakla çektiler

YORUMLAR
500

Sivas Belediyesi, Cenaze, Sivas, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tabutları kızakla çektiler - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 "Kralların yiyeceği" olarak biliniyor! Trüf mantarının kilosu 2.800 TL'den satılıyor
12:18 Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı
12:16 Pandemi döneminin gelin arabası böyle olur! "Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech"
11:52 Lüks otomobil operasyonu! Piyasaya değerleri dudak uçuklattı!
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
11:51 Meclis Başkanı'ndan, Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarıyla ilgili yanıt: Böyle bir sorun yok
11:49 Ali Atay, ihanet iddialarından sonra Twitter'da gündem oldu
11:47 7 Şubat Pazartesi altının gramı 790 lira seviyesinden işlem görüyor
11:44 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu öğreniyor
11:43 Medipol öğrencisi sosyal medyadan ifşa etti: Fotoğraflarımı müstehcen içeriklere montajlıyor, ölümle tehdit ediyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 12:33:51. #1.11#
SON DAKİKA: Tabutları kızakla çektiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement