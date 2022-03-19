Taksim'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Taksim'de kar yağışı etkili oldu

19.03.2022 20:41
Taksim'de kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde de Taksim'de tipi şeklinde etkisini gösterdi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde de Taksim'de tipi şeklinde etkisini gösterdi. Tipi nedeniyle vatandaşların yürümekte güçlük çektiği görüldü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gün içerisinde zaman zaman etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini gösterdi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkili olan kar yağışı, turistlerin uğrak noktası olan meydanı beyaza bürüdü. Kar yağışının şiddetlenerek tipi şeklinde etkili olduğu anlarda, Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşların güçlük çektiği görüldü. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

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İstanbul, Taksim, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Taksim'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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