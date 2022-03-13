Taksim Meydanı'nda kar yoğunluğu - Son Dakika
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Taksim Meydanı'nda kar yoğunluğu

13.03.2022 15:34
Taksim Meydanı'nda kar yoğunluğu

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sırasında yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na akın etti.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sırasında yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na akın etti.

İstanbul'u günlerdir etkisi altına alan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde ise yoğunluk yaşandı. Kar yağışıyla birlikte sokağa çıkan yerli ve yabancı turistler İstiklal Caddesi'ne akın etti. Yerli ve yabancı turistler karın tadını çıkarttı. - İSTANBUL

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İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Taksim Meydanı'nda kar yoğunluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksim Meydanı'nda kar yoğunluğu - Son Dakika
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