Talas Belediyesi'nin tarım eğitim programı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Talas Belediyesi'nin tarım eğitim programı tamamlandı

13.03.2022 10:13
Talas Belediyesi'nin tarım eğitim programı tamamlandı

Çiftçilerin, tarım açısından durağan olan kış mevsimini verimli geçirmeleri için Talas Belediyesi tarafından başlatılan tarımsal eğitim programı tamamlandı.

Çiftçilerin, tarım açısından durağan olan kış mevsimini verimli geçirmeleri için Talas Belediyesi tarafından başlatılan tarımsal eğitim programı tamamlandı.

İlk olarak Koçcağız Mahallesi ile başlayan programın son durağı Çömlekçi Mahallesi oldu. Program kapsamında 18 kırsal mahallede toplam 357 çiftçiye tarım ve hayvancılığa dair teorik bilgiler aktarıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte sürdürülen eğitim programı kapsamında tarıma ve hayvancılığa dair birçok konuda geniş bilgiler verilmesinin yanı sıra Talas Belediyesi'nin sunduğu tarımsal hizmetler anlatıldı. Programda bitki beslemeden aşılamaya, hayvan bakımından tarımsal aletlerin kullanımı ve yeni tarımsal desteklere kadar birçok konuda bilgi üreticilerle paylaşıldı.

Katıldıkları eğitim programından duydukları memnuniyeti ifade eden çiftçiler ve mahalle muhtarları çok faydalı bir program olduğunu belirterek yeni bilgilerin kendilerine sunulduğunu ve daha bilinçli bir üretim yapmak için alt yapılarının daha da pekiştiğini kaydetti. Gelişmiş ülkelerde tarım alanında ne kullanılıyorsa burada da aynı imkanların sağlandığını öğrendiklerini ifade eden Çömlekçi Mahallesinden bir üretici sağlanan imkanlardan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Bir diğer üretici Ersel Serbest de bilmediği tarım aletleri hakkında bilgi alırken aynı zamanda Talas Belediyesi'nin sunduğu teknik imkanları da öğrendiklerini belirtti. - KAYSERİ

Talas Belediyesi'nin tarım eğitim programı tamamlandı

YORUMLAR
500
Talas'ta sokak hayvanlarına yardım eli Talas'ta sokak hayvanlarına yardım eli Talas'ta etkinliklere kar engeli Talas'ta etkinliklere kar engeli

İlçe Tarım Müdürlüğü, Talas Belediyesi, Tarım, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nin tarım eğitim programı tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
09:15 Yıldız Tilbe yaptığı açıklamayla sert eleştirildi: Sokak köpeklerine zehirli et verilsin
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
00:50 Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
00:27 Şampiyonluğa kesin gözüyle bakan Abdülkadir Ömür, "Bir hayalimiz var" diyerek hedef yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 10:19:23. #1.13#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi'nin tarım eğitim programı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement