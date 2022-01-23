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Talas'ın öğrencileri bu kez de Eren'i izledi - Son Dakika

Talas'ın öğrencileri bu kez de Eren'i izledi

23.01.2022 10:10
Talas'ın öğrencileri bu kez de Eren'i izledi

Daha önce "Naim" filmini öğrencilerle buluşturan Talas Belediyesi, şimdi de öğrencileri Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün öyküsünü konu alan 'Kesişme Eren Bülbül' filmini izlemeye götürdü.

Daha önce "Naim" filmini öğrencilerle buluşturan Talas Belediyesi, şimdi de öğrencileri Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün öyküsünü konu alan 'Kesişme Eren Bülbül' filmini izlemeye götürdü.

İlçe genelinde bulunan okulları kapsayan organizasyon da Trabzon Maçka'da şehit olan Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in hayatını anlatan film öğrencilerle buluşturuluyor. Ara tatil ile başlayan organizasyonda geçtiğimiz hafta Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da şehit yakınlarıyla birlikte filmi izlemişti.

Filmi izlediklerini ve çok duygulandıklarını ifade eden öğrenciler ve öğretmenleri Talas Belediyesi'nin çok güzel bir organizasyon yaptığını söyleyerek Başkanı Yalçın'a teşekkür etti.

Etkinlikten dolayı mutlu olduklarını belirten Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Rahim Maraş, "Gençlerimizi İyi ki varsın Eren Filmini izlemeye getirdik. Bu konuda bize destek veren meslektaşımız olan Başkan Yalçın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Bir diğer öğretmen Ahmet Güneş de çok anlamlı bir etkinlik olduğunun altını çizerek Talas Belediyesi'nin bu tür organizasyonlara imza atmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Öğretmen Güneş, Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti.

Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Aleyna Öçal da gençler için farkındalık oluşturacak bir etkinlik olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Talas Belediyesine teşekkür ederiz. Belediyemiz, öğrencilerimize bu yaşta bir farkındalık oluşturması açısın bu filmi izleme imkanı sunuyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ediyoruz."

Filmi izleyen öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler de filmi çok beğendiklerini ve ifade ederek bu filme gelmelerine vesile olan Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Talas'ın öğrencileri bu kez de Eren'i izledi
Talas'ın öğrencileri bu kez de Eren'i izledi

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Talas Belediyesi, Astsubay, Gedik, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ın öğrencileri bu kez de Eren'i izledi - Son Dakika


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