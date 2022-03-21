Talas'ın 'Tarım Anneleri Yakında Ev'leniyor' - Son Dakika
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Talas'ın 'Tarım Anneleri Yakında Ev'leniyor'

21.03.2022 11:48
Talas'ın 'Tarım Anneleri Yakında Ev'leniyor'

Talas Belediyesi tarafından ilçenin kırsal mahallelerinde çalışan mevsimlik işçilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan 'Tarım Anneleri Ev'leniyor' projesi hayata geçiyor.

Talas Belediyesi tarafından ilçenin kırsal mahallelerinde çalışan mevsimlik işçilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan 'Tarım Anneleri Ev'leniyor' projesi hayata geçiyor. Alım ihalesinin yapıldığı çalışmada konteynerlerin haziran ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın büyük önem verdiği tarım ve hayvancılık alanındaki desteklere kırsalda çalışan mevsimlik işçiler de eklendi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (OR-AN) ile birlikte gerçekleştirilen toplam 1 milyon 500 bin lira bedelli proje ile Alaybeyli Mahallesi'ne konteyner kent kurulacak. Toplam 3 bin 500 metrekare alanda gerçekleştirilecek projede her biri 21 metrekare olan 30 yaşam konteyneri, 1 eğitim konteyneri ve 1 de çamaşırhane konteyneri ile çocuk oyun alanı yer alacak. Her bir yaşam konteynerinde buzdolabı, set üstü ocak, tuvalet ve duş gibi temel ihtiyaçların bulunacağı projede çocuklar için de okul öncesi eğitim çalışmaları yapılacak. Ayrıca konulacak oyun grubu ile çocukların keyifli vakit geçirmesi sağlanacak.

"Ülkesel ölçekte öncülük etmek"

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki mevsimlik işçilerin aileleriyle barınma ve sosyal hayata uyumunun sağlanmasını amaçladıklarını belirterek, "Talas'ın kırsal mahallelerine çalışmak için gelenlerin daha iyi şartlarda konaklayacağı mekanlar oluşturuyoruz. Böylece başta anneler olmak üzere zor şartlarda barınmak zorunda kalan ailelerin yüklerini hafifletmiş olacağız. Bu proje ile ayrıca tarım işçilerinin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir ortamda kalmalarını sağlayarak ülkesel ölçekte örnek bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Yalçın, mevsimlik işçiler için yılda birkaç ay kullanılacak olan konteynerlerin, geri kalan zaman diliminde şehir merkezinde uygun yerlerde Acil Yardım Konteyneri olarak yerleştirileceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Talas'ın 'Tarım Anneleri Yakında Ev'leniyor'

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ın 'Tarım Anneleri Yakında Ev'leniyor' - Son Dakika


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