Talas'ta eğitim yatırımları hız kesmiyor - Son Dakika
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Talas'ta eğitim yatırımları hız kesmiyor

15.04.2022 11:20
Talas'ta eğitim yatırımları hız kesmiyor

Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Talas Belediyesi, bunlara yenilerini eklemeye devam ediyor.

Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Talas Belediyesi, bunlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu çerçevede Nisan ayı sonuna kadar üç yeni okulun yapım ihalesi gerçekleştirilecek.

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait Talas Millet Bahçesi'ne yaptırılacak iki yeni okul için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak. Ayrıca Kepez'de yapımı devam eden ortaokul için de yeni bir ihale yapılacak. Talas Belediyesi-hayırsever Mehmet Altun işbirliği ile Talas Millet Bahçesi'ne yaptırılacak olan 7 derslikli anaokulu için 22 Nisan Cuma günü saat 11.00'de ihale düzenlenecek. Yine aynı alan içerisinde yaptırılacak 24 derslikli ilkokul için de 29 Nisan Cuma günü saat 11.00'de bir ihale gerçekleştirilecek. Kepez Mahallesi'ne kazandırılacak olan 24 derslikli ortaokul için ise 28 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de ihale yapılacak.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda açık ihale usulüyle gerçekleşecek her üç okulun ihalesi hakkında Fen İşleri Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54/3810 ve 3830 numaralı telefonlarından bilgi alınabilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir. - KAYSERİ

Talas'ta eğitim yatırımları hız kesmiyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ta eğitim yatırımları hız kesmiyor - Son Dakika


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