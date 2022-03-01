Talas'ta 'esnaf buluşmaları' yüz güldürüyor - Son Dakika
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Talas'ta 'esnaf buluşmaları' yüz güldürüyor

01.03.2022 13:31
Talas'ta 'esnaf buluşmaları' yüz güldürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı ve haftada iki gün gerçekleşen esnaf buluşmaları yüzleri güldürüyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı ve haftada iki gün gerçekleşen esnaf buluşmaları yüzleri güldürüyor. Başkan Yalçın ile bir araya gelme şansı bulan esnaflar istek ve taleplerini de direkt iletme imkanı buluyor.

Çeşitli mecralarda vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelen Başkan Yalçın'ın haftalık esnaf buluşmaları memnuniyetle karşılanıyor. Haftada iki gün bir esnafın işyerinde gerçekleşen buluşmalarda bir yandan günlük meseleler konuşulurken, diğer yandan da belediye tarafından yapılan çalışmalar ele alınıyor. Çeşitli öneri ve projelerin de karşılık bulduğu bu toplantılar oldukça verimli geçiyor. Birbirinden farklı işletmelerin temsilcileriyle görüş alış verişinde bulunan Başkan Yalçın, böylece katılımcı ve çoğulcu bir yönetim anlayışı ile hizmet ortamı oluşturuyor.

Esnaf buluşmalarıyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, toplumun her kesiminin görüşlerinin önemli olduğunu belirterek, "Esnafımız toplumun en önemli gruplarından ve can damarımızı oluşturuyor. Gerek Mevlana Mahallesi Meydanı'na kurduğumuz 'Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa' uygulaması, gerekse haftada iki gün gerçekleştirdiğimiz esnaf buluşmalarıyla farklı grupların beklentilerini, talep ve isteklerini kendilerinden dinliyoruz. Bu tür yol gösterici hamlelerle yapacağımız çalışmaları daha hızlı, etkin ve verimli hale getiriyoruz. Bu vesile ile bize haftada iki gün kapılarını açan ve güler yüzleriyle ağırlayan esnaf kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Talas'ta 'esnaf buluşmaları' yüz güldürüyor
Talas'ta 'esnaf buluşmaları' yüz güldürüyor

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Mustafa Yalçın, Talas, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ta 'esnaf buluşmaları' yüz güldürüyor - Son Dakika


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