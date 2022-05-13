Talas'ta yaşlılara özel merkez - Son Dakika

Talas Belediyesi ilçede yaşayan yaşlılara yönelik Gündüz Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yaptıracak.

Yaptığı birbirinden özel çalışmalarla sosyal belediyecilikte adından söz ettiren Talas Belediyesi, yine farklı bir projeyi hayata geçiriyor. Yukarı Talas Mahallesi'nde inşa edilecek Gündüz Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımıyla ilgili Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu'nun vekili İdris Yaşar tarafından protokol imzalandı.

"BÜYÜKLERİMİZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA EMANET EDİLECEK"

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Başkan Yalçın, yaşlıların baş tacı olduğunu belirterek, "Bizde yaşlılık hürmet makamıdır. Onlara hürmet ve izzeti ikramda kusur etmemek gerekir. Bizler de eşi ve kendisi çalışan olup evinde bakacak kimsesi bulunmayan vatandaşlarımızın, büyüklerini gönül rahatlığıyla gündüz emanet edebilecekleri bir merkezi hayata geçirmek için proje geliştirdik. Bu çerçevede Yukarı Talas'ın doğal güzellikleri arasında hayırseverimiz Yunus Büyükkuşoğlu tarafından yaptırılacak Gündüz Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için vekili Sayın İdris Yaşar ile protokol imzaladık. Bu merkezde büyüklerimizin bir yandan bakımları yapılarken diğer yandan da yaşıtlarıyla sosyalleşip rehabilitasyonları sağlanacak. İlçemize hayırlı olmasını diliyor, hayırseverimiz Sayın Büyükkuşoğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

MERKEZDE NELER OLACAK?

4 bin metrekarelik arazide 1950 metrekaresi kapalı olarak inşa edilecek merkezde terapi odaları, yaşlı bakım odaları, revir, seminer odaları, resim, akıl oyunları, müzik ve el işi atölyeleri, ortak sosyalleşme alanları, fizyoterapi odası, hipoterapi odası, spor alanları, yüzme havuzu ile duş gibi bölümler yer alacak.

Doğayla iç içe olacak şekilde tasarlanan merkezde yaşlılar, hem fiziki olarak hem de ruhen daha sağlıklı şekilde günlük yaşamlarını sürdürecek. - KAYSERİ