Talas'ta yol bakım koordinasyon toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi

Talas'ta yol bakım koordinasyon toplantısı

20.03.2022 10:08
Talas'ta yol bakım koordinasyon toplantısı

Talas Belediyesinde düzenlenen yol yapım ve bakım koordinasyon toplantısıyla yeni yapılacak yollar ile kıştan etkilenerek tadilat gerektiren cadde ve bulvarlar masaya yatırıldı.

Talas Belediyesinde düzenlenen yol yapım ve bakım koordinasyon toplantısıyla yeni yapılacak yollar ile kıştan etkilenerek tadilat gerektiren cadde ve bulvarlar masaya yatırıldı.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ilgili personel katıldı. Başkan Yalçın başkanlığındaki toplantıda, asfalt sezonuyla birlikte gerek merkez gerekse kırsal mahallelerde yeni yapılacak yollar ile kıştan etkilenerek tadilat gerektiren bulvar, cadde ve sokaklar programlandı.

Toplantıyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, kışla birlikte yollarda bir yıpranma olduğuna işaret ederek ihtiyaç duyulan yerlere gerekli çalışmaların asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte hızla yapılacağını söyledi. - KAYSERİ

Talas'ta yol bakım koordinasyon toplantısı
Talas'ta yol bakım koordinasyon toplantısı

YORUMLAR
500

Mustafa Yalçın, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ta yol bakım koordinasyon toplantısı - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Rusya ordusu tarafından açılan bombalı saldırıda tek kolunu kaybeden küçük kız ilk kez konuştu: Kolum yerinde mi?
09:53 Devriye gezen jandarma fark etti! Hırsız girdiği evin gardırobunda yakalandı
09:46 Rusya, Ukrayna'da ölen askerleri için harekete geçti! Belarus üzerinden sevk başladı
09:23 Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kar yağışı aralıklarla saat 18.00'e kadar devam edecek
08:36 ABD'den Türkiye'ye öneri: Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin
08:08 Ukrayna'nın limanlara döşediği mayınlarla ilgili Rusya: İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabilir
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 10:14:46. #1.11#
SON DAKİKA: Talas'ta yol bakım koordinasyon toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement