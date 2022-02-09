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Talaslılardan şeffaf odaya tam not - Son Dakika

Talaslılardan şeffaf odaya tam not

09.02.2022 15:37
Talaslılardan şeffaf odaya tam not

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilk kez Mevlana Mahalle Meydanında başlatılan "Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa" uygulaması bir ayı tamamladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilk kez Mevlana Mahalle Meydanında başlatılan "Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa" uygulaması bir ayı tamamladı. Şimdiye kadar Başkan Yalçın ile buluşan vatandaşlar, uygulamaya tam not verdi.

Dördüncü haftası gerçekleşen Şeffaf Oda uygulaması bu hafta da vatandaşın ilgi odağı haline geldi. Uygulama kapsamında sabahın ilk saatlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, yine çeşitli istek ve önerileri dinledi.

Başkan yardımcıları, KASKİ ve ULAŞIM AŞ yetkililerinin de hazır bulunduğu uygulamayla vatandaşlar her çarşamba Mevlana Mahallesi'nde Başkan Yalçın ile birebir görüşme imkanı buluyor. Her kesimden vatandaşı dinleyen Başkan Yalçın, istek ve talepleri anında çözüme kavuşturuyor.

BAŞKAN YALÇIN HERKESİ DİKKATLE DİNLİYOR

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, Şeffaf Oda uygulamasının bir ayı tamamladığını belirterek, kısa sürede vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini söyledi. Bu uygulama ile makam odasını vatandaşların ayağına getirdiklerini belirten Başkan Yalçın, "Talas'ın 80 bin nüfusuyla en yoğun mahallesi olan Mevlana'daki bu uygulamamızla vatandaşlarımızın istek ve taleplerini birebir dinliyor, bununla birlikte kendileriyle de sohbet etme imkanı buluyoruz." dedi.

"İHYA OLDUK"

Başkan Yalçın ile görüşen vatandaşlardan Yavuz İncedayı, uygulamayı sosyal medyadan gördüğünü belirterek, "Gerçekten çok güzel bir çalışma. Mustafa Başkanımız her yerde her konuda vatandaşın yanında olduğunu gösteriyor. Biz de kendisini yerinde ziyaret ettik. Taleplerimizi dile getirdik. Çok güzel, çok sıcak bir karşılama ve çok sıcak bir ortam. Gerçekten ihya olduk." diye konuştu.

"ALLAH İÇİN ÇALIŞIYOR, İNKAR ETMEK NANKÖRLÜKTÜR"

Bir diğer vatandaş Hasan Az ise, "Sayın başkanımdan çok memnunum. Şu Talas'ı Talas yaptı. Her yerde kendisini takdir ediyorum. Dürüst çalışıyor. Allah için çalışıyor. Bunu da inkar etmek nankörlüktür. Allah uzun ömürler versin başkanımıza." şeklinde konuştu.

Başka bir vatandaş Şükrü Ersoy da, uygulamanın güzelliğinden bahsederek, "Kendisiyle görüştük. Birkaç talebimizi dinledi. Yardımcı olacağını söyledi. İşi rast gelsin. Bu uygulamadan memnun olduk. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Talaslılardan şeffaf odaya tam not
Talaslılardan şeffaf odaya tam not
Talaslılardan şeffaf odaya tam not

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Mustafa Yalçın, mevlana, Mevla, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talaslılardan şeffaf odaya tam not - Son Dakika


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