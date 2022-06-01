Tam bin yaşında... Şifa bulmak isteyen meyvesine yoğun talep gösteriyor - Son Dakika
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Tam bin yaşında... Şifa bulmak isteyen meyvesine yoğun talep gösteriyor

01.06.2022 09:07
Tam bin yaşında... Şifa bulmak isteyen meyvesine yoğun talep gösteriyor

Bursa'da bin yaşındaki dut ağacının meyveleri şifa bulmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bursa'da bin yaşındaki dut ağacının meyveleri şifa bulmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Harmancık ilçesinin Nalbant köyünde bulunan bin yaşındaki siyah dut ağacının meyvelerinin şifa dağıttığına inanılıyor. Eskiden kilise olan ve günümüzde cami olarak kullanılan binanın bahçesine bin yıl önce ekildiği düşünülen urmu dutunun meyvelerinin şifa dağıttığına inanılıyor. Şifa aramak isteyenler bölgede tek olan bin yıllık ağacın meyvelerinden yemek için geliyor. 20 gün sonra meyve verecek olacak olan ağacın meyvelerinden yemek için çok sayıda kişinin geleceği tahmin ediliyor. Deva büyüklükte gövdeye sahip ağaç devrilmesin diye köylüler tarafından yapılan duvarla desteklenmiş durumda.

Bölgede yaşayan Halil İbrahim Oral, "Benim çocukluğumda gelip bu dut ağacının yaşını ölçtüler 950 yaşında çıktı. Şimdi bu ağacın yaşı bin olarak ölçülüyor. Bu ağaç eskiden kile şimdi cami olarak kullanılan yapının bahçesinde bulunuyor. Çok eski bir dut bu bölgede bu kadar yaşlı dut ağacı yok ben Türkiye'de bu kadar yaşlı dut ağacı olduğunu düşünmüyorum. Bu ağacın meyvelerinin şifa dağıttığına inanılıyor. Şifa bulmak isteyenler meyveler olduğu zaman buraya gelip yiyorlar" dedi. - BURSA

Tam bin yaşında... Şifa bulmak isteyen meyvesine yoğun talep gösteriyor
Tam bin yaşında... Şifa bulmak isteyen meyvesine yoğun talep gösteriyor
Tam bin yaşında... Şifa bulmak isteyen meyvesine yoğun talep gösteriyor
Tam bin yaşında... Şifa bulmak isteyen meyvesine yoğun talep gösteriyor
Tam bin yaşında... Şifa bulmak isteyen meyvesine yoğun talep gösteriyor
Tam bin yaşında... Şifa bulmak isteyen meyvesine yoğun talep gösteriyor
Tam bin yaşında... Şifa bulmak isteyen meyvesine yoğun talep gösteriyor
Tam bin yaşında... Şifa bulmak isteyen meyvesine yoğun talep gösteriyor
Tam bin yaşında... Şifa bulmak isteyen meyvesine yoğun talep gösteriyor
Tam bin yaşında... Şifa bulmak isteyen meyvesine yoğun talep gösteriyor
Tam bin yaşında... Şifa bulmak isteyen meyvesine yoğun talep gösteriyor

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Kaynak: İHA

Harmancık, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tam bin yaşında... Şifa bulmak isteyen meyvesine yoğun talep gösteriyor - Son Dakika


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