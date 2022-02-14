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Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika

Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

14.02.2022 12:59
Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Malatya'da bir lostra salonunda unutulan ve uzun süredir alınmayan ayakkabılar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Malatya'da bir lostra salonunda unutulan ve uzun süredir alınmayan ayakkabılar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Malatya Park AVM'de bulunan lostra salonuna tamirat için bırakılan ayakkabılar, yaklaşık 1 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen alınmayınca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 52 yıldır baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği yapan Orhan Yaman, kendisine tamir için bırakılan 32 çift ayakkabının uzun süre alınmadığını tespit edince, bu durumu ihtiyaç sahipleri için fırsata çevirdi.

Paketlediği ayakkabıları Yeşilyurt Belediyesinin ihtiyaç sahipleri için oluşturduğu geri dönüşüm standına bırakan Yaman, bu şekilde ihtiyacı olanların buradan ayakkabılara ulaşmasını sağladı.

Normalde işyerinde tamirat için verilen ayakkabıların bekleme süresinin 3 ay olduğunu ama kendisinin yine de 1 yıl beklediğini belirten Yaman, "Unutulan ayakkabıları çöpe atmaktansa, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istedik. İlk kez 32 çift ayakkabıyı bu şekilde ilettim, şuan yine biriken ayakkabılarımız oluyor. Tertemiz yapılmış ayakkabılar var bunları çöpe atmak içimden gelmedi" şeklinde konuştu. - MALATYA

Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

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Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika
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