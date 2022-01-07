Tarihî cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

İnegöl ilçesinde, tarihi İvaz Paşa Camii yenilenerek ibadete açıldı.

İnegöl'de tarihi yapılar bir bir ayağa kaldırılmaya devam ediyor. Şipali Mahallesinde 1405 yılında İvaz Çelebi Paşa; han, çeşme, mektep ve cami inşa etti. Yapıları arasında sadece İvaz Çelebi Paşa Camii restore edilerek ayakta kaldı. Minaresi orijinal olan caminin, diğer bölümleri zaman içerisinde restore edildi. Cami son olarak 2020 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alındı. 616 yıldır ibadetin hiç durmadığı İvaz Çelebi Paşa Camii, 1 buçuk yıllık restorasyon süreciyle yeniden ayağa kaldırıldı.

Tarihi İvaz Paşa Camii, bugün düzenlenen tören ve hayır ikramlarıyla yeniden ibadete açıldı. Cuma namazı öncesi okunan mevlid-i şerif ve namaz sonrası ikramların yapıldığı camide, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kısa bir selamlama konuşması yaptı. Başkan Taban, "İvaz Çelebi Paşa Camiinin restorasyonu tamamlandı, bugün yeniden hizmete açıyoruz. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılında başlatılan çalışma neticesinde camimiz yenilendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnegöl Belediyesi olarak bizler de zaman zaman camilerimizle ilgili gelen talepler üzerine çevre düzenlemeleri ve benzeri çalışmalara katkı sunuyoruz. Nihayetinde camiler hepimizin ibadet ettiği Allah'ın evidir. Kimin katkısı olduysa Allah razı olsun. Güzel günlerde kullanılmasını arzu ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ise "Tadilatın tamamladığımız tarihi İvaz Paşa Camiinin restorasyonunun bitişinden sonra bu mübarek günde açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Camilerimiz İslam'ın ilk öğretim kurumları, insanların birlikte ve beraberliğinin sağlandığı merkezler Zengini fakiri, rütbelisi rütbesizi, siyahı beyazı hepimizin birlikte saf tuttuğu güzel mekanlar. Dolayısıyla camiler Allah'ın yer yüzündeki evleri. Bu vesileyle camilerimiz toplumsal huzurun ve barışın sağlandığı noktalar. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman ederler anlayışıyla cami yapmak, hayırlı evlat yetiştirerek bırakmak, insanlığın faydalanacağı ilim gibi değerler sadakayı cariyedir. Amel defterimizin açık kalmasına sebep olacak çalışmalarımızdır. Allah emeği geçen herkesten razı olsun" diye konuştu. - BURSA