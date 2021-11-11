Üye Girişi
Tarihi camiden çalınan muslukların yerine yenileri takıldı - Son Dakika

Tarihi camiden çalınan muslukların yerine yenileri takıldı

11.11.2021 13:16
Tarihi camiden çalınan muslukların yerine yenileri takıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Mimar Sinan tarafından inşa edilen Yeni Cuma Cami'nin şadırvanından çalınan muslukların yerine yenileri takıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Mimar Sinan tarafından inşa edilen Yeni Cuma Cami'nin şadırvanından çalınan muslukların yerine yenileri takıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 3,5 yıldır yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanan, Mimar Sinan'ın İzmit ilçesindeki eseri Pertev Mehmet Paşa Cami'nin (Yeni Cuma Cami) şadırvanındaki 12 musluktan 10'u hırsızlar tarafından çalınmıştı. Durumun büyükşehir belediyesine iletilmesinin ardından Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri harekete geçerek, çalınanların yerine tarihi dokuya uygun olarak temin edilen muslukları şadırvana taktı. - KOCAELİ

Tarihi camiden çalınan muslukların yerine yenileri takıldı
Tarihi camiden çalınan muslukların yerine yenileri takıldı
Tarihi camiden çalınan muslukların yerine yenileri takıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mimar Sinan, Kocaeli, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi camiden çalınan muslukların yerine yenileri takıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı! 13:15 Burak Elmas, stada gelen minik misafirini Galatasaraylı yaptı! 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti 12:46 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı 12:31 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti 11:55 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti 10:54 İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti Bartın'da 417 öğrenci aynı şikayetle hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı 10:12 Bartın'da 417 öğrenci aynı şikayetle hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
13:11 Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı
12:45 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti
12:42 Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar
12:32 Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı
12:30 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
11:54 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı Melisa Döngel, aşk iddialarını yalanladı         
13:17
Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı         
13:11
Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar         
12:43
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi         
10:20
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 13:21:27. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi camiden çalınan muslukların yerine yenileri takıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement