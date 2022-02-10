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Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği - Son Dakika

Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği

10.02.2022 13:45
Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği

Kayseri'de etkili olan kar yağışı, kilise ve taş evleriyle ünlü Talas ilçesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı, kilise ve taş evleriyle ünlü Talas ilçesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, kentte görsel şölen oluşturdu. Eski yapıların bol miktarda bulunduğu Talas ilçesi de beyaza bürünürken, kartpostallık görüntülere de sahne oldu. Kilise, konak, eski taş evleri bünyesinde bulunduran Yukarı Talas bölgesi ve Ali Saip Paşa Caddesi dron ile havadan görüntülendi.

Kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar, kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. - KAYSERİ

Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği
Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği
Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği
Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği
Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği
Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği

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Kayseri, Talas, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi ilçe Talas'ta kar güzelliği - Son Dakika


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