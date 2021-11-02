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Tarihi Karahisar Kalesi sisli havada adeta kayboldu - Son Dakika

Tarihi Karahisar Kalesi sisli havada adeta kayboldu

02.11.2021 14:32
Tarihi Karahisar Kalesi sisli havada adeta kayboldu

Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve gün ortasına kadar sisli havanın etkili olduğu Afyonkarahisar'da, 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi'nin adeta sis ardına gizlenmiş hali muhteşem bir görsel manzaraya sahne oldu.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve gün ortasına kadar sisli havanın etkili olduğu Afyonkarahisar'da, 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi'nin adeta sis ardına gizlenmiş hali muhteşem bir görsel manzaraya sahne oldu.

Kentte dün gece geç saatlerden itibaren etkili olmaya başlayan sisli hava öğlen saatlerine kadar sürdü. Hayatı olumsuz etkileyen sisli hava bazı görsel güzellikleri de beraberinde getirdi. Sis altında kalan ve yerden yüksekliği 226 metre olan tarihi Karahisar Kalesi görüntüsü ile adeta mest etti. Sis perdesi arkasına gizleniş gibi bir görüntü veren tarihi kalenin muhteşem görüntüsü İHA kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sis bulutlarının hareketleri ise doğanın gücünü gözler önüne serdi. - AFYONKARAHİSAR

Tarihi Karahisar Kalesi sisli havada adeta kayboldu
Tarihi Karahisar Kalesi sisli havada adeta kayboldu
Tarihi Karahisar Kalesi sisli havada adeta kayboldu

Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarihi Karahisar Kalesi sisli havada adeta kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi Karahisar Kalesi sisli havada adeta kayboldu - Son Dakika
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