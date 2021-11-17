Tarım işçileri havaya kova atıp doyasıya eğlenerek sezonu bitirdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde mevsimlik tarım işçileri patates toplama sezonunun sona ermesi ile birlikte kovalarını havaya fırlattılar. Üniversite eğitimlerini bitirdikten sonra kep atan öğrencileri örnek alan tarım işçilerinin kovaları havaya fırlattığı o anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kışlık patates hasadı yapan mevsimlik işçiler hasat sezonunu bitirdi. Çalışmaların sona ermesi ile birlikte patates topladıkları kovaları havaya atarak sezonu bitirmesi eğlenceli anlara sahne aldı.

Mevsimlik tarım işçisi Sultan Alptekin, konuyla ilgili açıklamalarında, "Gece 3'de, 4'de kalkıp buraya geliyor ve öğleye kadar çalışıyoruz. Zoru da, kolayı da, yağmuru da, sıcağı da oluyor. Bir şekilde zorlukları çocuklarımız için çekiyoruz. 'Sezon kapanıyor, işten kurtuluyoruz' diye çok sevindik" dedi.

Bir diğer mevsimlik tarım işçisi Fatma Kiraz ise konu ile ilgili açıklamalarında, "Patates sezonu bitti mi kovaları atıyoruz. Sezon bitti, bir sezonun sonuna geldik. Sezon sonu olduğu için kovaları havaya fırlatarak eğleniyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR