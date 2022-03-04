Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı

04.03.2022 01:15
Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli yerine Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli yerine Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı.

Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den

boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci getirildi. Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

Vahit Kirişci kimdir

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. Evli ve 3 çocuk babasıdır. - ANKARA

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı. Son Dakika | Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatında uygulanacak esaslar hakkında karar Resmi Gazete'de Son Dakika | Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatında uygulanacak esaslar hakkında karar Resmi Gazete'de

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı - Son Dakika


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