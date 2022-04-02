Taş fırın erkeği değil taş fırın kadını - Son Dakika
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Taş fırın erkeği değil taş fırın kadını

02.04.2022 10:42
Taş fırın erkeği değil taş fırın kadını

Görele'nin Çavuşlu Beldesi'nde tescillenen Çavuşlu Ekmeği'ne artık kadın eli değdi.

Görele'nin Çavuşlu Beldesi'nde tescillenen Çavuşlu Ekmeği'ne artık kadın eli değdi. Beldede Çavuşlu Ekmeğini üreten fırınlardan birisinin ustalığını 43 yaşındaki Nuray Aydın yapıyor.

3 çocuk annesi Nuray Aydın, aile ekonomisine katkı sağlamak için tezgahtar olarak başladığı fırında 2 yılda ekmek ustası olmayı başardı. Mesleğin bir takım zorlukları olsa da kadınların da bu işi yapabildiğini gösterdiğini belirten Aydın, geceleri çalıştığı için bir anne olarak bunun da zorluklarını yaşadığını söyledi.

Aydın, " Fırına aile ekonomisine katkı sağlamak için girdim. Hem 3 çocuğuma hem de engelli bir kardeşime bakıyorum. Gece gündüz fırında çalışarak çocuklarımı okutuyorum bir de engelli kardeşim var ona da bakıyorum. Fırında çalışmak genelde gece işi. Oysa çocukların akşam annelerine ihtiyacı daha çok oluyor ama bir süre sonra çocuklar da ben de alıştım. En azından bir işim var ve aileme bakabiliyorum. Bu da işimin güzel tarafı. Bugüne kadar değişik işler yaptım ama bu mesleği daha çok sevdim bu yüzden bu mesleği seçtim. Bu iş zor iş ama severek yapıyorum. Çalışıp üretmek ve aile bütçesine destek olmak çok güzel bir duygu. İnsan severek yaptığı işi daha güzel yapıyor. Bu işi kadınların da yapabileceğini ben kanıtladım. Her kadın çalışabilir zaten hamur kadın işi. Zorluğu var ama çalışmamız lazım ben işimi severek yapıyorum bu mesleği sonuna kadar yapmak istiyorum. Beni yetiştiren ve bende emeği olan tüm ustalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kadın olarak yaptığı taş fırın ekmeğinin özelliklerini de anlatan Aydın, "Yaptığımız ekmeğin özellikleri ekşi mayalı olması, bayatlama süresinin uzun sürmesi, doyurucu ve lezzetli olması. Ekmeğe lezzet veren taş fırın olması. Fırının ısıtılmasında odun kullanılması bu gibi etkenler ekmeğe tat veriyor. Bugüne kadar taş fırın ekmeği erkekleri ön plana çıkartıyordu ama artık taş fırın ekmeğini kadınların da yaptığını da gösterdim. Bir de 'Elinin hamuruyla erkek işine karışma' diye bir söz var burada bir kadın olarak hamuru yoğuran da taş fırını yakıp ekmeği işleyip pişiren de bir kadın" diye konuştu. - GİRESUN

Taş fırın erkeği değil taş fırın kadını
Taş fırın erkeği değil taş fırın kadını
Taş fırın erkeği değil taş fırın kadını
Taş fırın erkeği değil taş fırın kadını
Taş fırın erkeği değil taş fırın kadını

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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