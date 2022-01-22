Tatvan'da 'Annem Babam Yaşadı Ben Öğrendim' konferansı - Son Dakika

Tatvan Belediyesi tarafından Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in konuşmacı olduğu 'Annem Babam Yaşadı Ben Öğrendim' adlı konferans düzenlendi.

Tatvan Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Tatvan Kültür Merkezi'nde kadınlara yönelik düzenlenen 'Annem Babam Yaşadı Ben Öğrendim' adlı konferansa kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta yer kalmayınca dışarda kalanlar için ikinci seans düzenlendi.

Konferansta konuşan Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim, "Ailede süren yaşantıdan en çok etkilenenler hiç şüphesiz ki çocuklardır. Çocukların sağlıklı gelişimi, mutlu ve özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri gerekiyor. Çocuklar ömrü hayatınca öğrenebileceği bilgilerin temelini ailede atıyor. Yapılan araştırmalara göre 0-3 yaş aralığındaki bir çocuk, bir insanın ömrü boyunca öğrenebileceğinden daha çok şeyi öğreniyor. Özellikle 0-7 yaş grubu çocukların öğrenme biçimi görme. O yüzden biz eğitimciler olarak anne ve babalara çocuğunuza bir şeyler öğretmek için söylemeyiniz, yaşayarak öğretiniz. Çocuğunuz sizde o davranışı görsün ki öğrensin. Çocuğunun nasıl olmasını istiyorsan öyle davran" dedi. - BİTLİS