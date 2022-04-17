Tayvan ve Polonya'dan "Ukrayna ile Omuz Omuza" özel konseri - Son Dakika
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Tayvan ve Polonya'dan "Ukrayna ile Omuz Omuza" özel konseri

17.04.2022 15:07
Tayvan ve Polonya'dan "Ukrayna ile Omuz Omuza" özel konseri

Tayvan'ın başkenti Taipei'de Tayvan Dışişleri Bakanlığı ve Polonya'nın Tayvan temsilciliği ortaklığında "Ukrayna ile Omuz Omuza" özel konseri düzenlendi.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de Tayvan Dışişleri Bakanlığı ve Polonya'nın Tayvan temsilciliği ortaklığında "Ukrayna ile Omuz Omuza" özel konseri düzenlendi.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de Tayvan ve Polonya ortaklığıyla Ukrayna'ya destek konseri düzenlendi. Tayvan Dışişleri Bakanlığı ve Polonya'nın Tayvan temsilciliğinin ortak katılımıyla gerçekleşen "Ukrayna ile Omuz Omuza" özel konserinde Taipei Gençlik Filarmoni Orkestrası ve Taipei Filarmoni Korosu sahne aldı. Polonyalı ünlü piyanist Kamil Tokarski'nin ve Tayvanlı keman virtüözü Leta Chin'in de yer aldığı konseri bin kişi izledi. Yaklaşık 70 dakika süren konserde, Ukraynalı ve Polonyalı ünlü bestecilerin parçaları çalındı. Konserin verildiği sahne Ukrayna bayrağının renkleriyle (sarı-mavi) ışıklandırılırken, sanatçılara da sarı ve mavi renklerde çiçekler hediye edildi.

Josep Wu'dan Ukrayna'ya destek mesajı

Konserin başlamasından önce sahnede kısa bir konuşma yapan Tayvan Dışişleri Bakanı Josep Wu Tayvan halkı olarak Ukrayna'nın yanında olduklarını belirterek, Ukrayna'ya 32,8 milyon dolar para yardımı yapan 120 bin Tayvanlıya özel olarak teşekkür etti. Bakan Wu ayrıca, Ukrayna halkının acısına ortak olduklarını ve şimdiye kadar yapılan yardım miktarının rekor boyuta ulaştığını ifade etti. Wu savaşın bir an önce bitmesini ve Ukrayna halkının yaralarının sarılması dileklerini paylaştıktan sonra konuşmasını sonlandırdı.

"Ukrayna için çalışmaya devam"

Tayvan'ın Polonya ofisinin başında bulunan Cyryl Kozaczewski konser öncesinde açıklamalarda bulundu. Polonya olarak 2 milyondan fazla Ukraynalı mülteciyi ağırladıklarını belirten Kozaczewski, Türkiye'nin de aynı şekilde milyonlarca göçmeni koruma altına almasının çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye ve Polonya'nın savaş karşısındaki duruşunun çok önemli olduğunu vurgulayan Kozaczewski, Ukrayna için tüm güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konserden elde edilen gelir, Ukrayna'ya gönderilecek. - TAİPEİ

Tayvan ve Polonya'dan Ukrayna ile Omuz Omuza özel konseri
Tayvan ve Polonya'dan Ukrayna ile Omuz Omuza özel konseri
Tayvan ve Polonya'dan Ukrayna ile Omuz Omuza özel konseri

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Polonya, Ukrayna, Taipei, Tayvan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tayvan ve Polonya'dan 'Ukrayna ile Omuz Omuza' özel konseri - Son Dakika


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