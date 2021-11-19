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TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan rakibi Sağkan'a cevap: "4-5 Aralık genel kurulundan sonra başkanı olmaya devam edeceğim" - Son Dakika

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan rakibi Sağkan'a cevap: "4-5 Aralık genel kurulundan sonra başkanı olmaya devam edeceğim"

19.11.2021 14:13
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan rakibi Sağkan'a cevap: "4-5 Aralık genel kurulundan sonra başkanı olmaya devam edeceğim"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, karşı aday Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan'ın sözlerine, "Önümüzdeki 4-5 Aralık genel kurulundan sonra başkanı olmaya devam edeceğim için bu sert cümlelere cevap vermiyorum" karşılığını verdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, karşı aday Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan'ın sözlerine, "Önümüzdeki 4-5 Aralık genel kurulundan sonra başkanı olmaya devam edeceğim için bu sert cümlelere cevap vermiyorum" karşılığını verdi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Gümüşhane'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak kentteki bir otelde gazetecilerle kahvaltıda buluşan Feyzioğlu, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir'i ve Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'i makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından Gümüşhane Barosu'na geçen TBB Başkanı Feyzioğlu, Gümüşhane Baro Başkanı Av. Metin Aslan'a hediye takdiminde bulundu. Karşılıklı hediye takdiminin ardından gerçekleştirdiği geziler ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 4-5 Aralık'ta yapılacak TBB Genel Kurulunda kendisine rakip olan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın "Ülke hukuksuzluk sarmalının içindeyken sesini hiç çıkarmayan, meslek ve meslektaş sorunlarıyla ilgilenmek yerine kendi şahsi gelecek planını ön plana koyan bu zihniyeti TBB'den silmek istiyoruz" ifadelerine yanıt veren Feyzioğlu, "Önümüzdeki 4-5 Aralık genel kurulundan sonra başkanı olmaya devam edeceğim için bu sert cümlelere cevap vermiyorum" dedi.

"Ben kim bana hangi sertlikte cümle kurarsa kursun onun da başkanıyım"

Seçime yakın süreçte sert söylemlerin olabileceğini söyleyen Feyzioğlu, "Seçim dönemlerinde zaman zaman sertleşmeler olabiliyor. Ben kim bana hangi sertlikte cümle kurarsa kursun onun da başkanıyım. Önümüzdeki 4-5 Aralık genel kurulundan sonra başkanı olmaya devam edeceğim için bu sert cümlelere cevap vermiyorum. Kendileri istediği kadar sertleşebilir, 4-5 Aralık'tan sonra bulundukları yerde kalmaya devam edecekler. Fakat ben Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak onları da kucaklamak zorundayım. Tabii 50 baronun ortak adayı olduğunu söylediklerinde hoş bir tebessüm dudaklarıma yerleşiyor. Biz o 50 baroyu bir türlü sayamadık. Eskişehir'de değerli meslektaşlarım bir toplantı yaptılar, oradaki sayı ön seçim dedikleri prosedüre katılan sayısı daha ilan edilmedi ama sağa sola sorduk 31 barodan söz edildiğini öğrendik. Siz kaç oy aldığınızı bilirsiniz ve söylersiniz, rakipleriniz de aynı şekilde bilip söyler. Biz bunu da duymadık, eşe dosta sorduk, 9-7-7 gibi bir sonuç var. 9 saygın baromuzun oyuyla 50 baronun ortak adayı olunması takdir edersiniz ki bir gülümseme getiriyor dudaklarıma. Gülümsemek iyidir. Biz TBB olarak bir an bile olsa hukuk mücadelesinden geri kalmadık, hiçbir sözü sakınmadık. Biz hukukçuyuz, sözümüzü öyle söyleriz ki toplumun nefretini kazanmadan arkamıza milyonları almalıyız. Aynı cümleyi farklı dünyalardan, farklı siyasi görüşlerden meslektaşlarımızın ve halkın takdir edeceği şekilde söylemek bir beceridir. Yoksa tweet karakterlerine sığacak şekilde slogan atmanın ötesine geçmek lazımdır. TBB toplumda oluşturulmak istenen mahallelerden birinin temsilcisi değildir. Mahallelerin dışında tabiri caizse evimizin oturma odasındaki herkesi kucaklayan bir çatıdır ve devam edecektir. TBB bizim yönetimimizde Anadolu'nun kendini bulduğu çatıdır, TBB önümüzdeki dönemde de bizim yönetimimizle Anadolu'nun kendisini daha da güçlü bulduğu bir çatı olmaya devam edecektir. Hiç endişemiz yok, kim ne kadar sertleşirse sertleşsin ben TBB Başkanı olduğumu unutmadım, kimse de unutturamaz" açıklamasında bulundu.

"Artık hiçbir şey olamıyorsam avukat olurum dönemi bitmiştir"

Bugün üniversitelerin hukuk fakültelerinin kontenjanlarının bir kısmının dolmadığını belirterek "Artık hiçbir şey olamıyorsam avukat olurum dönemi bitmiştir" diyen Feyzioğlu, "Bu aspirin tedavisi değildir. Bu esasa yönelik çözümdür. Bundan 4 sene sonra inşallah hayatta olursak göreceğiz, 25 bin stajyer avukat sayısını 8 ila 10 bine indireceğiz. Bu çok daha kaliteli mezun, çok kaliteli hukukçu, çok kaliteli yargı demektir. Bizim futbol takımları gibi Almanya'dan, İngiltere'den teknik direktör gibi hakim, savcı, avukat getirme imkanımız yok. Biz sömürge devleti değiliz. Bazı ülkelerde bu yapılabiliyor. Biz sömürge devleti değiliz, biz kendimiz yetiştiriyoruz. Boş lafla da olmaz, ilerde sonuçlarını görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Gümüşhane konaklarının birisini sosyal tesis yapacağız"

Gümüşhane Barosu için de güzel bir haber veren Feyzioğlu, "Sayın valimizle yaptığımız görüşmede Gümüşhane'ye de katkıda bulunacak bir tesis, bir eski konak konusunu açtık. Kentin eski dokusuna, kadim kültürüne uygun olarak Gümüşhane Barosu ve Gümüşhane Valisi ile el ele vererek sadece meslektaşlarımıza değil tüm Gümüşhane'ye güzel bir eser kazandırma yoluna çıktık" şeklinde konuştu.

Gümüşhane programının ardından Erzincan'a gitmek üzere yola çıkan Feyziyoğlu'nun programına Gümüşhane Baro Başkanı Av. Metin Aslan, Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan, Bayburt Baro Başkanı Av. Serkan Pekmezci ve Ardahan Baro Başkanı Av. Murat Yolçu ile Gümüşhane Barosu avukatları katıldı. - GÜMÜŞHANE

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan rakibi Sağkan'a cevap: 4-5 Aralık genel kurulundan sonra başkanı olmaya devam edeceğim
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan rakibi Sağkan'a cevap: 4-5 Aralık genel kurulundan sonra başkanı olmaya devam edeceğim
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan rakibi Sağkan'a cevap: 4-5 Aralık genel kurulundan sonra başkanı olmaya devam edeceğim
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan rakibi Sağkan'a cevap: 4-5 Aralık genel kurulundan sonra başkanı olmaya devam edeceğim
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan rakibi Sağkan'a cevap: 4-5 Aralık genel kurulundan sonra başkanı olmaya devam edeceğim
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan rakibi Sağkan'a cevap: 4-5 Aralık genel kurulundan sonra başkanı olmaya devam edeceğim
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan rakibi Sağkan'a cevap: 4-5 Aralık genel kurulundan sonra başkanı olmaya devam edeceğim

Türkiye Bankalar Birliği, Metin Feyzioğlu, Ankara, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan rakibi Sağkan'a cevap: '4-5 Aralık genel kurulundan sonra başkanı olmaya devam edeceğim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan rakibi Sağkan'a cevap: "4-5 Aralık genel kurulundan sonra başkanı olmaya devam edeceğim" - Son Dakika
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