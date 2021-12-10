Tedavi gören madde bağımlıları için sosyal kurslar - Son Dakika

Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ile Şanlıurfa Mehmet Akif inan Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde (AMATEM) tedavi gören bağımlılara yönelik el sanatları, müzik ve resim kursları açıldı.

Bağımlılık tedavisi gören hastaların, el sanatları, müzik ve resim sanatlarıyla ilgilenerek sosyalleşmesi ve tedavi süreçlerinin hızlanması amacıyla açılan kursları ziyaret eden Vali Yardımcısı ve ŞURKAV İkinci Başkanı Yeliz Yıldızhan, açılan kursların son derece verimli olduğunu söyledi.

Ziyaretinde, AMATEM'de yatarak tedavi gören hastalarla da görüşen Yıldızhan, "Burada tedavi gören hastaların yattığı süre boyunca daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, hastaları sosyal hayata hazırlamak ve rehabilite etmek amacıyla ŞURKAV olarak hastaların tedavilerine katkı sağlayacak kurslar düzenliyoruz. Hastalarla görüşmemizde kurslardan çok memnun olduklarını müşahede ettik. Gördükleri kursun kendilerine tedavi konusunda fayda sağladığını ifade ettiler. Bu memnuniyetten bizlerde çok memnun olduk. Buradaki tedavinin önemli bir basamağı olan iş uğraşı ile yani açmış olduğumuz kurslarla hastaların sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz" dedi. - ŞANLIURFA