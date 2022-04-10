Tekirdağ'da polis teşkilatının 177. yılı kutlamaları - Son Dakika
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Tekirdağ'da polis teşkilatının 177. yılı kutlamaları

10.04.2022 10:51
Tekirdağ'da polis teşkilatının 177. yılı kutlamaları

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis teşkilatının 177. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından polis teşkilatının 177. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Polis teşkilatının 177. yılı dolayısıyla Tekirdağ eski valilik önünde düzenlenen törene Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören daha sonra çelenk sunma töreni ile devam etti. Günün anlam ve önemine yönelik gönderilen mesajların okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

Polis haftası kutlamaları Tekirdağ'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da polis teşkilatının 177. yılı kutlamaları
Tekirdağ'da polis teşkilatının 177. yılı kutlamaları
Tekirdağ'da polis teşkilatının 177. yılı kutlamaları
Tekirdağ'da polis teşkilatının 177. yılı kutlamaları

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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Fındık, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da polis teşkilatının 177. yılı kutlamaları - Son Dakika


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