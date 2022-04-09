Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177. yıl kutlaması - Son Dakika
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Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177. yıl kutlaması

09.04.2022 21:49
Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177. yıl kutlaması

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Teşkilatının 177'nci yıldönümünü yayınladığı video ile kutladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Teşkilatının 177'nci yıldönümünü yayınladığı video ile kutladı. Görüntülerde emniyet birimi personellerinin çalışmalarına yer verilirken, video vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, 'Polis Haftası' münasebetiyle bir video yayınladı. Yayınlanan videoda teşkilat birimlerinin çalışmalarına yer verilirken, polis vatandaş işbirliği vurgusu yapıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü 'Polis Haftası'nı yayınladığı video ile kutlarken, görüntülerde teşkilatın hayvan ve çevre, kriminal, özel harekat, deniz, köpek eğitim merkezi gibi birçok birimi yer alırken, videoda yer alan ekipler '177 yıldır sizinleyiz' mesajı verildi.

Görüntülerde yer alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personellerinin işaret diliyle verdiği '177 yıldır sizinleyiz' mesajı ise yürekleri ısıtırken, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177. yıl kutlaması
Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177. yıl kutlaması
Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177. yıl kutlaması
Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177. yıl kutlaması
Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177. yıl kutlaması
Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177. yıl kutlaması
Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177. yıl kutlaması

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tekirdağ Emniyeti'nden videolu 177. yıl kutlaması - Son Dakika


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