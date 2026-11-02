Tekirdağ Süleymanpaşa'da yağışta su alıp batan balıkçı teknesi imeceyle çıkarıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da yağışta su alıp batan balıkçı teknesi imeceyle çıkarıldı

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Tekirdağ Süleymanpaşa\'da yağışta su alıp batan balıkçı teknesi imeceyle çıkarıldı
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Tekirdağ Süleymanpaşa\'da yağışta su alıp batan balıkçı teknesi imeceyle çıkarıldı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağında rıhtıma bağlı küçük balıkçı teknesi, yağışlı havada su alınca yaklaşık 1,5 metre derinliğe gömüldü. Çevredeki balıkçılar, tekneye bağladıkları ipe birlikte asılıp imece usulüyle onu bulunduğu yerden çıkardı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağışlı hava nedeniyle su alarak batan küçük balıkçı teknesi, diğer balıkçıların imece usulü çalışmasıyla yeniden su yüzüne çıkarıldı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağında meydana geldi. Rıhtıma bağlı halde bulunan küçük balıkçı teknesi, yağışlı havada su alarak bulunduğu yerde battı. Teknenin yaklaşık 1,5 metre derinliğe gömüldüğünü gören diğer balıkçılar, tekneyi yeniden çıkarmak için harekete geçti.

Balıkçılar el birliğiyle tekneyi çıkardı

Teknenin çevresinde toplanan balıkçılar, tekneye bağladıkları ipe hep birlikte asıldı. İmece usulü yürütülen çalışmada balıkçılar, güçlerini birleştirerek tekneyi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Balıkçıların dayanışma içerisinde gerçekleştirdiği kurtarma çalışması, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.

Balıkçıların el birliğiyle gerçekleştirdiği çalışma, zor durumda kalan bir meslektaşlarına destek olmanın güzel bir örneğini ortaya koydu.

Kaynak: İHA
SüleymanpaşaTekirdağGüncelYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Süleymanpaşa'da yağışta su alıp batan balıkçı teknesi imeceyle çıkarıldı - Son Dakika
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