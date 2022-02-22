TEM Otoyolu'nda araç yangın, ticari araç alev alev yandı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda araç yangın, ticari araç alev alev yandı

İSTANBUL - Tem Otoyolu Hadımköy mevkiinde hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.

TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne İstikametine doğru seyir halinde olan hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahale etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevlerin tamamen sardığı aracı söndürmek için çalışma başlatırken, polis yolda önlem alarak trafik akışını sağladı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede söndürüldü.