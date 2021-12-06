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Tema Vakfı'ndan Melikgazi'ye park teşekkürü - Son Dakika

Tema Vakfı'ndan Melikgazi'ye park teşekkürü

06.12.2021 12:18
Tema Vakfı'ndan Melikgazi'ye park teşekkürü

Türkiye'de ilk olan Hayrettin KARACA Parkı nedeniyle TEMA Vakfı Genel Merkezi adına Kayseri İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı ve yönetimi Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ettiler.

Türkiye'de ilk olan Hayrettin KARACA Parkı nedeniyle TEMA Vakfı Genel Merkezi adına Kayseri İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı ve yönetimi Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ettiler.

Daha yeşil bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "2 yıl önce Hayrettin Karaca'yı kaybetmiştik. Kendisinin gerçekten Türkiye'de büyük sevgisi var. Ağaç dikmeyi, yeşilliği, çevreci olmasıyla birlikte Türkiye'de ağaç sevgisini çocuklarımıza aşıladı. Kendisi her zaman Türkiye'yi yeşillendirme mücadelesinden ve ağaç sevgisinden dolayı takdir ettiğim bir şahsiyet. Bizde Mecliste aldığımız karar ile Erenköy Mahallemizde güzel bir parka Hayrettin Karaca ismini verdik. Orada da her sene anma etkinliği düzenliyoruz. Bu kapsamda da TEMA Vakfı'nın vermiş olduğu plaketten dolayı teşekkür ediyorum. Ağaç dikmek önemli özellikle iklim değişikliği ile ağacın muazzam derecede ihtiyaç olduğu bir döneme girildi. Bundan dolayı da herkesin ağaç dikmesi gerekiyor. İnşallah biz TEMA ile diğer kurumlarla ağaçlandırmaya devam edeceğiz. Özellikle şu ana kadar 100 binin üzerinde ağaç diktik, bundan sonra da gideceğiz." dedi.

TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı ise, "TEMA Vakfı Genel Merkezi olarak Kayseri'de ilk defa Hayrettin Karaca adına Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu'nun yaptığı park için genel merkezimiz tarafından kendisine teşekkür plaketi takdim etmek için buradayız. Yani bütün TEMA ailesi adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Tema Vakfı'ndan Melikgazi'ye park teşekkürü
Tema Vakfı'ndan Melikgazi'ye park teşekkürü

Mustafa Palancıoğlu, Hayrettin Karaca, Kayseri, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tema Vakfı'ndan Melikgazi'ye park teşekkürü - Son Dakika


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