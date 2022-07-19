Tepebaşı Belediyesi'nin Spor Etkinlikleri Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen egzersiz ve yoga etkinlikleri devam ediyor.

Belediye'nin açık havada düzenlediği sabah egzersizleri yurttaşların katılımıyla sürüyor. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri devam eden egzersizler, uzman spor eğitmenleri eşliğinde yürütülüyor. Egzersizler kapsamında, aerobik ve pilates eğitimleri de veriliyor. Sabah egzersizleri pazartesi ve çarşamba günleri Şeker Parkı'nda, salı ve perşembe günleri de M. Abdülcemil Kırımoğlu Parkı'nda saat 09.00'da başlıyor.

Çocuklar için yoga eğitimleri, cumartesi günleri Özdilek koruluk alanda saat 10.00 ile 11.00 ve saat 11.00 ile 12.00 arasında veriliyor. Yetişkin yoga ise çarşamba ve cuma günleri Hayrettin Karaca Parkı'nda saat 19.00'da, cumartesi günleri ise Özdilek koruluk alanda saat 10.00'da başlıyor. Çarşamba günleri de Hayrettin Karaca Parkı'nda saat 10.00'da ebeveynli çocuk yogası eğitimleri düzenleniyor.

Egzersiz ve yoga programlarına katılmak isteyen yurttaşların yanlarında havlu, su ve matlarını getirmesi gerekiyor. Programlar hakkında bilgi almak isteyen yurttaşlar 0 (530) 158 34 28 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.