Terme'ye yeni şehir mezarlığı yapılıyor - Son Dakika
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Terme'ye yeni şehir mezarlığı yapılıyor

13.05.2022 10:13
Terme'ye yeni şehir mezarlığı yapılıyor

Terme Belediyesi ilçeye yeni bir şehir mezarlığı kazandırmak için planlama çalışmalarını tamamladı.

Terme Belediyesi ilçeye yeni bir şehir mezarlığı kazandırmak için planlama çalışmalarını tamamladı.

Şuayip Mahallesi'nde yapımı planlanan yeni şehir mezarlığı alanında incelemelerde bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemiz gelişiyor, büyüyor ve güzelleşiyor. Kentimizin buna paralel olarak da ihtiyaçları artıyor. Şehrimizde bulunan mezarlık alanlarının kapasitesinin dolması nedeniyle yeni bir şehir mezarlığı planladık. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol Şuayip Mahallemizde bulunan yaklaşık 58 dönümlük alanı yeni şehir mezarlığımız olarak Terme'mize kazandıracağız. Planlama tamamlandı. Çalışmalar çok yakında başlayacak" dedi.

Tüm ihtiyaçları karşılayacak

Yeni şehir mezarlığının tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlandığını ifade eden Başkan Kılıç, "İlçe merkezine yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıkta başlayacak projemiz, 58 dönüm alanı kapsayacak. Gasilhanesi, 280 araçlık otoparkı, mescidi, idari binası, sosyal donatı alanları, çeşmeleri, yeşil alanları ve açık alan cenaze kılma alanı ile tüm ihtiyaçlara cevap verecek. Ayrıca yeni şehir mezarlığımız içinde yeni bir şehitlik alanımızda olacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - SAMSUN

Terme'ye yeni şehir mezarlığı yapılıyor
Terme'ye yeni şehir mezarlığı yapılıyor

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Şehir Mezarlığı, Ali Kılıç, Hisarcık, Terme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Terme'ye yeni şehir mezarlığı yapılıyor - Son Dakika


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