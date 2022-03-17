THY'nin 100 seferi beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

THY'nin 100 seferi beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edildi

17.03.2022 19:37
THY'nin 100 seferi beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 19 Mart'ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında toplam 100 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 19 Mart'ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında toplam 100 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Yarından itibaren İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, kentteki hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle THY'nin 19 Mart'ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından planladığı toplam 100 tarifeli uçuş, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla iptal edildi. Konuya ilişkin THY'den yapılan açıklamada,"19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 43'ü iç, 37'si dış hat olmak üzere 80 seferimiz iptal edilmiştir" denildi. Yine Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı toplam 20 seferin de iptal edildiği açıklandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Türk Hava Yolları, İstanbul, Mart, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel THY'nin 100 seferi beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edildi - Son Dakika


Son Dakika
19:39 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:37 Şaşırtan karar! Galatasaray-Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu
19:14 Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi konusu meclise yansıdı! Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
18:54 Bu manzaraya küçücük çocuklar şahit oldu! Madde bağımlısı adam, bir anda yere yığıldı
18:49 Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi bu sefer ayrı düştü: Mümkün değil
18:41 Ali Koç imza töreninde açıkladı! Sarı-lacivertli takımın yeni hocası kim olacak?
18:39 Fenerbahçe'nin imza törenine bu fotoğraf damga vurdu! Arda Güler detayı herkese tebessüm ettirdi
18:05 Lüks otomobilin parçalara ayrılışı saniye saniye kameraya yansıdı! Araçtakiler şaştı kaldı
18:03 Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak
17:59 Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 19:43:12. #1.12#
SON DAKİKA: THY'nin 100 seferi beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement