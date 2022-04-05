Times Meydanı'nda teravih namazı - Son Dakika
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Times Meydanı'nda teravih namazı

05.04.2022 11:10
Times Meydanı'nda teravih namazı

ABD'nin New York kentinde binlerce Müslüman, dünyaca ünlü Times Meydanı'nda bir araya gelerek teravih namazı kıldı.

ABD'nin New York kentinde binlerce Müslüman, dünyaca ünlü Times Meydanı'nda bir araya gelerek teravih namazı kıldı.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte ABD'nin New York kentinde yaşayan binlerce Müslüman, meşhur Times Meydanı'nda bir araya geldi. Ramazan ayının gelişini kutlamak için meydanda toplanan kalabalık, sahur ve iftar yaparak, ilk teravih namazlarını kıldı. Etkinliğin organizatörü Ali Çamara, Müslüman halkı kastederek, "Bu insanlarla çalışıyorsunuz, onlarla yolculuk yapıyorsunuz. Hepimiz biriz" şeklinde konuştu.

Times Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılmasının ardından binlerce beğeni alırken, meydanda namaz için yetkililerden izin alındığı bilgisi de paylaşıldı. - NEW YORK

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Teravih Namazı, Times Meydanı, Müslüman, New York, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Times Meydanı'nda teravih namazı - Son Dakika


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