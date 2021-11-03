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Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi

03.11.2021 09:56
Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi

Antalya'da seyir halindeki bir tırın dorsesine çilingir masası kuran 10-15 kişilik grubun eğlencesi, araç sürücülerini şaşkına çevirdi.

Antalya'da seyir halindeki bir tırın dorsesine çilingir masası kuran 10-15 kişilik grubun eğlencesi, araç sürücülerini şaşkına çevirdi. Ellerindeki bardaklarla kapısı açık dorseden diğer sürücülere 'şerefe' hareketi yapan gruptakilerin o görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada Kemer-Antalya D400 karayolu üzerinde çilingir keyfi olarak paylaşılan ilginç görüntüler, sürücüleri ve izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir tırın dorsesine masa koyan 10-15 kişilik eğlence kaçkını grup, mezelerle süsledikleri çilingir sofrasında eğlendi. Ellerindeki bardaklarla kapısı açık dorseden diğer sürücülere 'şerefe' hareketi yapan gruptakilerin o görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı, bazı kullanıcıların da tepkisini çekti. - ANTALYA

Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi
Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi
Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi
Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi
Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi
Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi

Tragger, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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