Tır şoförleri iftar saatini Ordu'ya göre ayarlıyor - Son Dakika
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Tır şoförleri iftar saatini Ordu'ya göre ayarlıyor

02.04.2022 21:27
Tır şoförleri iftar saatini Ordu'ya göre ayarlıyor

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Kafkas ve Orta Asya ülkelerine taşımacılık yapan tır şoförleri iftar saatini Ordu'ya göre ayarlıyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Kafkas ve Orta Asya ülkelerine taşımacılık yapan tır şoförleri iftar saatini Ordu'ya göre ayarlıyor. Türkiye'de bir ilki yaşadıklarını ifade eden tır şoförleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre yolu kenarında kurulan stantlarda dağıtılan iftariyeliklerle orucunu açıyor.

Her gün 19 ilçede ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak yemek ulaştıran, her akşam bir ilçede iftariyelik dağıtımı yapan, kamuda görevli personeli unutmayan Büyükşehir Belediyesi, Ordu'nun giriş ve çıkışlarına kurduğu iftarlık dağıtım stantları ile Ordu üzerinden yolculuk yapan sürücülerin de takdirini kazanıyor.

Uzun yol sürücüleri uygulamadan memnun

Ordu üzerinden yolculuk yapan sürücüler, kurulan iftariyelik dağıtım noktalarından iftariyeliklerini alarak oruçlarını sıcak yemeklerle açıyor. Yapılan uygulamadan en çok memnun olanlar ise sürekli yollarda olan tır şoförleri oluyor.

Yıllardır uzun yol şoförlüğü yaptıklarını belirten tır sürücüleri, Ordu Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl başlattığı ve bu yıl da devam ettirdiği iftariyelik uygulamasından memnun olduklarını belirterek, uygulamayı hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine teşekkür ettiler.

Başkan Güler: "Ramazan boyunca misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz"

Ordu çevre yolunda sürücülere iftariyelik dağıtımı için kurulan stanttı ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, uygulamanın Ramazan ayı süresince devam edeceğini söyledi.

Başkan Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ordu'muzun misafirperverliğini göstermek için bu uygulama güzel bir vesile oldu. Mübarek Ramazan ayında iftarı birlikte yapalım diye düşündük. Uzun yol sürücüleri başta olmak üzere iftar saatinde yoldan geçen herkese iftariyelik veriyoruz.Ordu olarak bizlerin masamızda gönlümüzde herkese açık. Dolayısyla iftarı birlikte yapmak için böyle bir düzün kurduk. Gayet güzel oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl başladığımız bu uygulamanın güzel yansımaları oldu. Bunu artık Ordu'da bir gelenek haline getirmek ve misafirlerimizi ilimizde ağırlamak istiyoruz." - ORDU

Tır şoförleri iftar saatini Ordu'ya göre ayarlıyor
Tır şoförleri iftar saatini Ordu'ya göre ayarlıyor
Tır şoförleri iftar saatini Ordu'ya göre ayarlıyor
Tır şoförleri iftar saatini Ordu'ya göre ayarlıyor
Tır şoförleri iftar saatini Ordu'ya göre ayarlıyor
Tır şoförleri iftar saatini Ordu'ya göre ayarlıyor
Tır şoförleri iftar saatini Ordu'ya göre ayarlıyor

YORUMLAR
500
Ordu'da belediyeden sürücü ve yolculara yolda iftar yemeği Ordu'da belediyeden sürücü ve yolculara yolda iftar yemeği Ordu'da ramazan öncesi denetim yapıldı Ordu'da ramazan öncesi denetim yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Orta Asya, Türkiye, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tır şoförleri iftar saatini Ordu'ya göre ayarlıyor - Son Dakika


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