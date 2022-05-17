Tıra arkadan çarpan otomobil bir aileye mezar oldu - Son Dakika
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Tıra arkadan çarpan otomobil bir aileye mezar oldu

17.05.2022 10:29

Tıra arkadan çarpan otomobil bir aileye mezar oldu Anne ve babanın öldüğü kazada 5 yaşındaki çocuk yaralı kurtuldu Denizli'de sabah saatlerinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada anne baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı kurtuldu.

Tıra arkadan çarpan otomobil bir aileye mezar oldu

Anne ve babanın öldüğü kazada 5 yaşındaki çocuk yaralı kurtuldu

DENİZLİ - Denizli'de sabah saatlerinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada anne baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı kurtuldu.

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Kudret Çalık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hüseyin Erten idaresindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol üzerinde park halinde olan 15 SE 473 plakalı tıra arkadan süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tırın altına girdi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri baba Hüseyin Erten ve yolcu konumundaki anne Yasemin Erten'in hayatını kaybettiğini belirlerken, çiftin 5 yaşındaki oğlu Osman Erten'i yaralı olarak Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araçta feci şekilde sıkışan çiftin cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatılan olay da tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Tıra arkadan çarpan otomobil bir aileye mezar oldu
Tıra arkadan çarpan otomobil bir aileye mezar oldu
Tıra arkadan çarpan otomobil bir aileye mezar oldu
Tıra arkadan çarpan otomobil bir aileye mezar oldu

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Denizli'de otomobil, tıra arkadan çarptı: Feci kazada anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu Denizli'de otomobil, tıra arkadan çarptı: Feci kazada anne ve baba öldü, 5 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu Son dakika haberleri... Bisikletli sporcunun ölümüne neden olan sürücü yakalandı Son dakika haberleri... Bisikletli sporcunun ölümüne neden olan sürücü yakalandı Korkuteli'nde otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Korkuteli'nde otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tıra arkadan çarpan otomobil bir aileye mezar oldu - Son Dakika


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