TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "(TOGG) 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "(TOGG) 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur"

17.05.2022 19:41
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "(TOGG) 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törenin ardından İHA muhabirine konuşan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılının ilk üç ayında otomobilin banttan inerek trafiğe çıkacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" dedi.

(Sedat Ağacıkoğlu/İHA)

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: (TOGG) 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: (TOGG) 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: (TOGG) 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kastamonu, 29 Ekim, Türkiye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: '(TOGG) 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "(TOGG) 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" - Son Dakika
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