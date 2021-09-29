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TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu: "Afetlerde ayni ve nakdi yardımlarımızın toplamı 64,1 milyon liraya ulaşmıştır" - Son Dakika

TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu: "Afetlerde ayni ve nakdi yardımlarımızın toplamı 64,1 milyon liraya ulaşmıştır"

29.09.2021 15:45
TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Afetlerin başladığı tarihten bu yana ayni ve nakdi yardımlarımızın toplamı 64,1 milyon liraya ulaşmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Afetlerin başladığı tarihten bu yana ayni ve nakdi yardımlarımızın toplamı 64,1 milyon liraya ulaşmıştır. Orman yangınları ile sel afetlerinin meydana geldiği il ve ilçelere ziyaretler gerçekleştirdik" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sel ve yangınlar için düzenlenen kampanyalarda toplanan bağışların AFAD'a teslim törenine katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törende konuşan Hisarcıklıoğlu, yaraların sarılmasına yardımcı olmak için TOBB olarak 3 Ağustos'ta yardım kampanyası başlattıklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, "Bu kapsamda 81 ilden ayni ve nakdi yardımlar topladık. Kampanyaya oda ve borsalarımız, sektör meclislerimiz, kadın ve genç girişimci kurumlarımız, iş dünyamız ve vatandaşlarımız iştirak etti. Bugün de toplanan nakdi yardımları AFAD'a aktarıyoruz. Kampanya kapsamında 50 milyon 500 bin lira yardım topladık. Toplanan yardımlardan Arhavi'de meydana gelen sel dolayısıyla ihtiyaç duyulan acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Artvin Valiliği'ne 3,5 milyon lira, Antalya bölgesinde meydana gelen orman yangınları dolayısıyla ihtiyaç duyulan acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Antalya Valiliği'ne 5 milyon lira gönderdik ayrıca" dedi.

Yardımların en hızlı şekilde afet bölgelerine gönderilmesinin sağlandığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Bu kapsamda afet bölgelerine gönderilen ayni yardımların yaklaşık tutarı 13,6 milyon liradır. Afetlerin başladığı tarihten bu yana ayni ve nakdi yardımlarımızın toplamı 64,1 milyon liraya ulaşmıştır. Orman yangınları ile sel afetlerinin meydana geldiği il ve ilçelere ziyaretler gerçekleştirdik. Hasar gören bölgeleri bizzat ziyaret ettik. Oda ve borsalarda üyelerimizin katılımı ile düzenlenen toplantılarda talep ve sorunları dinledik. Yaşanan afet süreçlerinde başta zatıaliniz olmak üzere ilgili bakanlarımız ile sürekli irtibat halinde olduk. Bize aktarılan talepleri, çözüm önerilerini ilgili bakanlarımıza ilettik" diye konuştu.

AFAD ile birlikte afetlere karşı düzenli olarak eğitimler verilmeye başlandığı belirten Hisarcıklığlu, "AFAD ve TOBB işbirliğinde hazırlanan afişleri oda-borsalarımız aracılığı ile üyelerimize ulaştırdık. İnanıyoruz ki Türk iş dünyası afetlere karşı ne kadar hazır olursa, Türkiye de afetlere karşı o kadar hazır olacaktır. Yangınları söndürmek için gece gündüz canla başla mücadele eden başta itfaiye ve orman teşkilatına, selin yaralarını sarmak için çalışan tüm görevlilerimize ve bu süreçte gönüllü çalışan herkese minnetlerimizi sunuyorum. Allah bir daha böyle felaketleri bizlere yaşatmasın" dedi. - ANKARA

Orman Yangınları, Türkiye, AFAD, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu: 'Afetlerde ayni ve nakdi yardımlarımızın toplamı 64,1 milyon liraya ulaşmıştır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıkloğlu: "Afetlerde ayni ve nakdi yardımlarımızın toplamı 64,1 milyon liraya ulaşmıştır" - Son Dakika
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