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Tokat'ta, ücretsiz balık kuyruğu - Son Dakika

Tokat'ta, ücretsiz balık kuyruğu

31.12.2021 15:40
Tokat'ta, ücretsiz balık kuyruğu

Tokat'ta ücretsiz balık almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Tokat'ta ücretsiz balık almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Tokat'ta bir balıkçı tarafından Taşhan Çarşısı önünde ücretsiz olarak mezgit balığı dağıtıldı. Balık almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. 2,5 ton mezgit balığı yaklaşık 1 saatte tükendi. Balıkçı Halil Üneş, bu yıl beşinci defa ücretsiz balık dağıtımı yaptıklarını söyledi. Vatandaşların taze balıktan almak için sıraya girdiğini ifade eden Üneş, "Yılın son günü hayrımıza balık dağıtıyoruz. Denizin ürünü vatandaş balık yesin istedik. Bu senede balık bol, güzel taze. İyi bir şey keşke her zaman yapılsa" dedi.

Balıkçı Mustafa Gökrem ise ekonomik sıkıntını yaşandığı bir dönemde halkın balık tüketebilmesini arzu ettiklerini ifade ederek, "Her ay 1-2 tona yakın balık dağıtılıyor. Hem halkımıza balığı sevdirmek hem de balık alamayanlara güzellik oluyor. Burada dağıttığımız ballıklar tezgahtakilerle aynısı taze ve günlük geliyor" diye konuştu. - TOKAT

Tokat'ta, ücretsiz balık kuyruğu
Tokat'ta, ücretsiz balık kuyruğu
Tokat'ta, ücretsiz balık kuyruğu
Tokat'ta, ücretsiz balık kuyruğu

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Tokat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tokat'ta, ücretsiz balık kuyruğu - Son Dakika


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