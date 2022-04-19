Tokat yolcuları THY'den şikayetçi - Son Dakika
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Tokat yolcuları THY'den şikayetçi

19.04.2022 23:04

Tokat yolcuları THY'den şikayetçi Tokat'ta yaşanan olumsuz hava şartları nedeni Samsun Havalimanına iniş yapan uçakta bulunan yolcular Tokat'a kendi imkanları ile otobüs tutarak döndüklerini ileri sürerek Türk Hava Yollarına tepki gösterdi.

Tokat yolcuları THY'den şikayetçi

TOKAT - Tokat'ta yaşanan olumsuz hava şartları nedeni Samsun Havalimanına iniş yapan uçakta bulunan yolcular Tokat'a kendi imkanları ile otobüs tutarak döndüklerini ileri sürerek Türk Hava Yollarına tepki gösterdi.

Tokat'ta 26 gün önce resmi açılış yapılan havalimanına THY tarafından uçak seferleri yapılmaya başladı. Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanından haftanın 4 günü (Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar), AnadoluJet ise haftanın 3 günü (Salı, Perşembe ve Cumartesi) Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tokat Havalimanı'na karşılıklı olarak sefer düzenliyor. Günlük olarak tek uçak seferinin yapıldığı havalimanında 2'si teknik arıza 3'ü hava şartlarından dolayı sefer iptalleri ve rötar yaşandı. Geçtiğimiz gün fırtına nedeni ile Tokat Havalimanına inemeyen uçak Samsun Çarşamba Havalimanına iniş yaptı. Samsun'dan Tokat'a yolcu otobüsü ile transfer edilen yolcular Türk Hava Yolları'nın kendilerini mağdur ettiğini ileri sürerek yaşananlara tepki gösterdi. Yolcular, THY tarafından kendilerine otobüs tahsis edilmediğini, kendi imkanları ile otobüs ayarlayarak Tokat'a dönüş yaptıklarını ileri sürdü. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan yolcular yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi

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Türk Hava Yolları, Samsun, Tokat, Uçak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tokat yolcuları THY'den şikayetçi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat yolcuları THY'den şikayetçi - Son Dakika
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