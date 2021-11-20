Üye Girişi
TOKİ, deprem sonrası Elazığ'ı yeniden inşa etti - Son Dakika

TOKİ, deprem sonrası Elazığ'ı yeniden inşa etti

20.11.2021 11:09
TOKİ, deprem sonrası Elazığ'ı yeniden inşa etti

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından kent genelinde 20 binden fazla konutun çoğunluğu tamamlandı.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından kent genelinde 20 binden fazla konutun çoğunluğu tamamlandı. Çekilen kuralarla yeni evlerine kavuşan vatandaşlar, deprem sonrası yaşadıkları büyük sıkıntıların giderildiğini ve yeni bir Elazığ'ın inşa edildiğini söyledi.

24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Elazığ'da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şuana kadar binlerce konut biterek sahiplerine teslim edildi. Yeni evlerine kavuşan depremzedeler, bu kadar kısa bir sürede evlerinin teslim edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özellikle deprem sonrası yaşadıkları sıkıntıların giderildiği ve Elazığ'ın adeta yeniden inşa edildiğini dile getiren depremzedeler, yeni evlerinin eskisinden daha iyi olduğunu kaydetti.

"Deprem sonrası çok büyük sıkıntılar yaşadık, bu sıkıntılar içerisinde evlerimizi devletimiz yaptı"

Kısa bir sürede evlerinin yapılıp kendilerine teslim edildiğini ve memnun olduklarını belirten depremzedelerden Zülfikar Bulut, "Depremden önce 33 yıllık kooperatifimiz evimiz vardı. Deprem yaşadık ve sonrası çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar içerisinde evlerimizi devletimiz yaptı. TOKİ marifetiyle yapılan evlerimize taşındık. Bir sıkıntımız yok, evlerimiz iyi. Evlerimiz kısa bir süre içinde yapılıp teslim edildi. Bundan daha iyisi olamaz. Ufak tefek aksaklıklar, sıkıntılar varsa da yetkililere iletince bunları gelip gideriyorlar" dedi.

Yaşar Elma ise "Buraya taşınalı üç ay oldu, rahatız, evlerimiz sıcak. Allah, devletimize zeval vermesin. Ben çok memnunum, eski evden çok iyi. Burada bir şehir yaptılar ve yapacaklarından fazlasını yaptılar" diye konuştu. - ELAZIĞ

Malatya, Deprem, Elazığ, konut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TOKİ, deprem sonrası Elazığ'ı yeniden inşa etti - Son Dakika


Son Dakika

Müslüme'nin dağ başındaki cansız bedenini kadın çoban bulmuş 12:08 Müslüme'nin dağ başındaki cansız bedenini kadın çoban bulmuş 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 12:02 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor 11:43 İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor
Koronavirüs ile ilgili en korkutan veri: Son 3 ayda çocuk vakaları yüzde 500'ün üstünde arttı 11:17 Koronavirüs ile ilgili en korkutan veri: Son 3 ayda çocuk vakaları yüzde 500'ün üstünde arttı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem 10:52 Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın 09:44 Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Ada Masalı final yapıyor 09:13 Ada Masalı final yapıyor

Son Dakika Haberleri
11:56 Zırhlı araçtan yola saçılan paraları toplamak için trafiği kitlediler
11:51 Koronavirüs hastalarına verilen ilacın etkisiz çıktığını söyleyen Bilim Kurulu üyesi: Kullananlar korkmasın, istenmeyen sonuca yol açmaz
11:42 Üsküdar'da turistleri taşıyan minibüsün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi
11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti
11:11 Asgari ücrette 3 farklı zam senaryosu
11:07 Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor
10:49 Oğlunun mezarındaki bayrak direği çalındı, şehit babası: Bunu yapan insan olamaz
10:44 Dolandırıcılıkla suçlanan Kibariye: Herkes haddini bilecek, bilmeyene de ben bildiririm
10:41 Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi, işte yeni oran
Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu Kulüp dizisiyle şöhreti yükselen Asude Kalebek'in yaşını duyanlar şoke oldu         
12:11
8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar 8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar         
12:04
Zırhlı araçtan yola saçılan paraları toplamak için trafiği kitlediler Zırhlı araçtan yola saçılan paraları toplamak için trafiği kitlediler         
11:57
Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! En düşüğü 675, en yükseği 24 bin lira Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi! En düşüğü 675, en yükseği 24 bin lira         
11:42
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Uzmanlardan genç erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor         
09:18
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 12:15:41. #1.12#
SON DAKİKA: TOKİ, deprem sonrası Elazığ'ı yeniden inşa etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement