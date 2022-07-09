Tokyo Camisi'ne cemaat sığmadı, bayram namazı iki kez kılındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokyo Camisi'ne cemaat sığmadı, bayram namazı iki kez kılındı

09.07.2022 09:35
Tokyo Camisi'ne cemaat sığmadı, bayram namazı iki kez kılındı

Japonya'da yaşayan Müslüman toplumu Kurban Bayramı'nı Tokyo Camisi'nde kılınan bayram namazı ile karşıladı.

Japonya'da yaşayan Müslüman toplumu Kurban Bayramı'nı Tokyo Camisi'nde kılınan bayram namazı ile karşıladı. Yoğunluk nedeniyle namaz kılmak isteyen Müslümanlar sıraya girdi, namaz iki kez art arda kılındı. Hutbeler Arapça, İngilizce, Türkçe ve Japonca olmak üzere 4 dilde okundu.

Japonya'da bulunan Tokyo Camisi'nde Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Tokyo ve çevresinde yaşayan birçok farklı milletten Müslüman, erken saatlerde bayram namazını kılmak üzere Tokyo Camisi'ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle namaz iki kez kılınırken, namaz sonrası düzenlenen yardım etkinliğine ilgi büyük oldu. Bayram namazını kılmak ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen Müslümanlar ile bu önemli günü karşılamak için Tokyo Camisi'ne geldiğini belirten Ürdün vatandaşı Ahmed Cedid, "Dünya genelindeki tüm Müslümanlara bayram vesilesiyle barış, refah ve mutluluk diliyorum" dedi.

Japonya'ya yeni taşındığını belirten Gazi Gürler ise, "Bayramda ülkemizden uzaktayız, ancak Tokyo Camisi bize bu eksikliği yaşattırmıyor. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar ve hayırlara vesile olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

Bayram namazına yoğun ilgi

Japonya'dan tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını söyleyen Tokyo Camisi İmamı Muhammet Rıfat Çınar da farklı milletlerden ve kültürlerden oluşan cemaat ile Kurban Bayramı namazını niyaz etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Çok uluslu bir cemaate sahip olmaları nedeniyle hutbeleri Arapça, İngilizce, Türkçe ve Japonca olmak üzere 4 dilde okuduklarının altını çizen Çınar, bu vesileyle Kurban Bayramı'nın önemini çok sayıda kişiye aktardıklarını vurguladı. Çınar, bu bayram namazında dün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi de unutmadıklarını belirterek başsağlığı dileklerini ilettiklerini kaydetti.

Yetim çocuklar için yardım etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Gürgen ise, "Tokyo'daki camimiz hem Japonya'daki vatandaşlarımızın hem de genel olarak Japonya'daki Müslüman cemaatinin bir araya geldiği güzel bir mekan" ifadelerini kullandı. Bayram namazı sonrasında gerçekleştirilen yardım etkinliğine değinen Gürgen, "Yetim çocuklar için yapılan bu ve bunun gibi etkinlikleri Tokyo Camisi, yılda 2 kez gerçekleştiriyor. Katkısı bulunan cami çalışanlarına ve herkese teşekkür ediyorum" dedi. - TOKYO

YORUMLAR
500
Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı Kurban Bayramı namazı kılındı Kurban Bayramı namazı kılındı Almanya'da Kurban Bayramı namazı kılındı Almanya'da Kurban Bayramı namazı kılındı
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokyo Camisi'ne cemaat sığmadı, bayram namazı iki kez kılındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 09:38:53. #1.13#
SON DAKİKA: Tokyo Camisi'ne cemaat sığmadı, bayram namazı iki kez kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement