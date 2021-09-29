Toplu taşıma araçlarında duygulandıran anons - Son Dakika

Gaziantep'te otobüse binen şehit yakınları ve gaziler, toplu taşıma kartlarını okuttuklarında "vatan size minnettar" anonsuyla karşılaşıyor. Duydukları anonsla hem duygulanan hem de gururlanan şehit yakınları ve gaziler uygulamadan memnuniyetini dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi, belediyeye ait toplu taşıma araçlarında şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlattı. Şehit yakınları ve gaziler, toplu taşıma araçlarında kartlarını okuttukları sırada cihazdan "Vatan Size Minnettar" sesiyle karşılanıyor. Şehit yakınları ve gaziler, duydukları bu ses karşısında duygusal anlar yaşıyor.

"Şehit yakınları ve gazilerimize ne yapsak azdır"

Başlatılan uygulamayla ilgili konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy, şehit yakınları ve gazilere yönelik ne yapsalar az olacağını söyleyerek, "Başımızın tacı, gözümüzün nuru şehit yakınları ve gazilerimizi onurlandırmak için Belediyemize ait otobüslerimize bindiklerinde 'Vatan Size Minnettar' diye sesli mesaj sistemini kurduk. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize bizlerde minnettarız, ne yapsak onlar için azdır. Çünkü gerçekten maddi olarak onların hakkını ödemek mümkün değil. Bir taraftan onları onurlandırırken, bir taraftan da dua ederek minnet duyuyoruz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara Allah sabır niyaz eylesin. Gazilerimize Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok güzel bir proje, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"

Uygulamayla sayesinde şehit yakınları ve gazilerinin onore edildiğini ifade eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkan Yardımcısı Adem Fakçı, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öncelikle gazi bir şehirde yaşıyoruz. Gazi sıfatını almış şehirde Gazi ya da şehit yakını olmak ayrı bir duygu. Başta Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız Abdullah Aksoy'a ve bütün belediye yönetimine bu güzel faaliyetlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdılar, şehit yakınlarımız, ailelerimiz ve gazilerimiz toplu taşıma araçlarında, halkın içinde ' Vatan Size Minnettar' sesiyle onore oluyorlar. Bu durum onları çok duygulandırıyor. Şehit yakını ve gazi olma ayrıcalığını onlara hissettiriyor. Çok güzel bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bize güzel bir sürpriz oldu" diye konuştu. - GAZİANTEP