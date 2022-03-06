Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu kalktı - Son Dakika
Üye Girişi

Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu kalktı

06.03.2022 15:09
Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu kalktı

Samsun'da toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu kalktı.

Samsun'da toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu kalktı.

Pandemiyle birlikte İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle toplu taşımada HES kodu zorunluluğu getirilmişti. HES kodu ile eşleştirilmemiş 'Samkart'lar toplu taşımada kullanılamıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın HES kodu zorunluluğuna yönelik yaptığı açıklamanın ardından iki yıl sonra toplu taşımada HES kodu uygulaması kaldırıldı. Böylelikle HES kodu SAMULAŞ'a bağlı tramvaylar ve Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı otobüsler kullanılırken istenmeyecek.

Samkartlarda artık HES kodunun talep edilmeyeceğini söyleyen SAMULAŞ Genel Müdürü Gökhan Beler, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Büyükşehir Belediyemizin de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında getirdiği ulaşım kartlarına HES kodu uygulaması artık sona erdi. Bu konuda vatandaşlarımızın herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. Sistem otomatik olarak işleyecek. Bundan sonraki süreçlerde de artık HES kodu eşleştirmesi yapılamayacak" dedi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
'Kovid-19'da maskesiz döneme geçiş için aceleci olmayın' 'Kovid-19'da maskesiz döneme geçiş için aceleci olmayın' Obilet'ten 'şehirler arası seyahatlerde maske zorunluluğu' açıklaması Obilet'ten 'şehirler arası seyahatlerde maske zorunluluğu' açıklaması

Fahrettin Koca, HES kodu, Aralık, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu kalktı - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti
14:59 Türk bilim insanları şaştı kaldı! Denizli'de makatına dinamit bağlayan adam havaya uçtu
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
14:49 Ukrayna'dan yayın yapan Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Kabus anları saniye saniye kamerada
14:46 Bunu da gördük! İnternet sitesinin yayınladığı 36 ay taksitli yağ satışı gündeme bomba gibi düştü
14:41 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Rusya'da ödül süpürüyor!
14:09 Fatih Terim geri dönüşün sinyalini verdi, taraftarı heyecanlandırdı: Göreve hazırım
13:51 Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını etkileyecek hareket! ABD, Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek
13:41 Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı
13:08 Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 15:16:35. #1.11#
SON DAKİKA: Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement