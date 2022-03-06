Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu kalktı - Son Dakika

Samsun'da toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu kalktı.

Pandemiyle birlikte İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle toplu taşımada HES kodu zorunluluğu getirilmişti. HES kodu ile eşleştirilmemiş 'Samkart'lar toplu taşımada kullanılamıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın HES kodu zorunluluğuna yönelik yaptığı açıklamanın ardından iki yıl sonra toplu taşımada HES kodu uygulaması kaldırıldı. Böylelikle HES kodu SAMULAŞ'a bağlı tramvaylar ve Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı otobüsler kullanılırken istenmeyecek.

Samkartlarda artık HES kodunun talep edilmeyeceğini söyleyen SAMULAŞ Genel Müdürü Gökhan Beler, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Büyükşehir Belediyemizin de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında getirdiği ulaşım kartlarına HES kodu uygulaması artık sona erdi. Bu konuda vatandaşlarımızın herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. Sistem otomatik olarak işleyecek. Bundan sonraki süreçlerde de artık HES kodu eşleştirmesi yapılamayacak" dedi. - SAMSUN