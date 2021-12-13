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Tornacı Musa, kendi otomobilini yaptı - Son Dakika

Tornacı Musa, kendi otomobilini yaptı

13.12.2021 10:03
Tornacı Musa, kendi otomobilini yaptı

Mersin'in Erdemli ilçesinde genç torna ustası Musa Topak, haftalıklarından ayırdığı para ile başladığı otomobilini 3 yılın sonunda tamamlamayı başardı, iki de fuara katıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde genç torna ustası Musa Topak, haftalıklarından ayırdığı para ile başladığı otomobilini 3 yılın sonunda tamamlamayı başardı, iki de fuara katıldı.

Erdemli sanayisindeki bir tornacıda 10 yıldır çalışan 22 yaşındaki Musa Topak, 3 yıl önce 'imkansız diye bir şey yoktur' diyerek mesaisi dışında çocukluk hayali olan otomobili yapmaya başladı. Bir kısmını hurdacılardan bir kısmını da haftalıklarını biriktirerek parçacılardan aldığı malzemelerle aracını yapmak için mesai dışındaki vaktini de sanayide geçiren Topak, sonunda otomobilini tamamlamayı başardı. Işıklandırma ve boya işlerinin bitmesi ile genç tornacı hem Mersin'de hem de Konya'da fuara katıldı. Fuarda büyük beğeni alan Topak, trafiğe çıkması yasak olan aracını ya kapalı yollarda denediğini saatte 100 kilometreye kadar rahat çıktığını aktarırken, genelde mesai bitiminde karşısına geçerek uzun uzun izleyip keyfini çıkarttığını kaydetti.

"3 yıl önce başladım"

10 yıldır tornacılık yaptığını anımsatan Musa Topak, "Bu araç benim çocukluk hayalimdi. Çocukluktan beri kendim tasarlama ve imal etmek istiyordum. Arkadaşlarım 'Sen yaparsın' dediler, bana özgüven verdiler bende başladım. Yaklaşık 3 yıl önce başladım. İlk önce hurdacıdan tekerlerini buldum sonra demirini, profilini alıp yaptım. Pazar günleri boştum, her pazar gelip bir şeyini yaptım. İlk başta çatıyı çıkarttım sonra teker ve süspansiyon, motor sistemini bağladım. Ufak tefek dekorasyonlar yaptım en son boya ve ışıklandırma sistemini yaptım" dedi.

İki fuara katıldı

Aracı yaptıktan sonra fuarlara katıldığına da değinen Topak, "Önce Mersin'de ardından Konya'daki fuara katıldım. Elimden geldiği kadar fuarlarda göstermek istiyorum. Başkalarına ilham vermek istiyorum. Fuarlarda çok güzel tepkiler aldım, bir çok kişi görüp beğendi, takdir etti. Çocuklara ilham verdi. Bende böyle şeyler yapmak istiyorum diyenler çıktı. Güzel bir şey bence. Bende mutlu oldum bundan" diye konuştu.

Yaklaşık 7 bin TL harcadı

Kendisinin 4 kardeş olduğuna dikkat çeken Topak, "Ben burada 600-700 TL para alıyorsam, 300-400 TL'sini eve veriyordum geri kalanını bu arabaya masraf ediyordum. Parayı biriktiriyordum, ondan arabayı yapmamın biraz süresi uzun oldu. Araç bana 6.500 ile 7.000 TL arasına patladı. Pazar günü geliyorum, sanayi kapalı olduğu için çalıştırıyorum turluyorum. Trafiğe kapalı alan yerin mesafesi kısa olsa da saatte 100 kilometre hız yapıyor. Akşam herkes gittikten sonra normalde aracımın üstü örtülü oluyor, üzerini açıyorum sadece seyrediyorum. Gerçekteki hedefim aslında bu değil, bunun daha büyüğü. Hedefim gerçek bir otomobil yapmak. Plakasını ruhsatını çıkartıp ana yolda gönül rahatlığı ile binip bunu kim yapmış, nasıl yapmış diyecekleri bir otomobil yapmak istiyorum. İlerde kendi iş yerim olursa öyle bir şey yapacağıma eminim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Tornacı Musa, kendi otomobilini yaptı
Tornacı Musa, kendi otomobilini yaptı
Tornacı Musa, kendi otomobilini yaptı
Tornacı Musa, kendi otomobilini yaptı
Tornacı Musa, kendi otomobilini yaptı
Tornacı Musa, kendi otomobilini yaptı
Tornacı Musa, kendi otomobilini yaptı

Türk Lirası, Otomobil, Mersin, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tornacı Musa, kendi otomobilini yaptı - Son Dakika


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